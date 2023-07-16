民调：泰逾六成民众支持披塔任相

（曼谷综合讯）泰国前进党党魁披塔未能获得足够支持成为首相，但最新民调结果显示，有超过六成民众支持披塔，认为他应有更多机会争取国会议员的支持票。

根据泰国国立发展管理学院在7月11日至12日进行的民意调查结果，在1310名受访者当中，有63.9％的人支持披塔。其中，43.2％认为披塔应不断获得提名，直到成功任相；20.7％认为他应有多一两次的提名机会。

42岁的披塔是八党联盟提名的唯一首相人选。不过，他在国会上星期四（7日13日）投选新首相时，遭到保守阵营及上议院的阻挠。当天国会上下两院联合会议，有749个议员出席，披塔仅获得324张支持票，未达到所需的半数375票。

披塔：次轮投选若仍失败 将退选把机会让给为泰党

披塔上星期六（15日）通过社交媒体发表视频说，如果国会星期三（19日）在第二轮投选首相时，仍无法获得足够支持，他将退选并把机会让给为泰党。

根据民调结果，如果披塔最终无法任相，人们支持的第二选择是前首相达信的女儿佩通坦（38.6％）；为泰党的另一位首相候选人社德他则获得35％的支持。

另一方面，随着披塔任相面对阻挠，泰国网上也出现给上议员施压的各种手段，包括发起揪出上议员情妇及抵制他们生意的标签（hashtag）。

对此，一些上议员指责前进党不应动员支持者这么做，并扬言采取法律行动。也有前进党支持者在网上留言称，不应牵连上议员的家人。

在国会投弃权票的上议员邦迪在脸书贴文谴责前进党支持者使用侮辱语言骚扰持不同意见的人。她指有人利用她的名义创建假账号攻击前进党，导致她饱受网民攻击。

邦迪已向前进党代表提出此事，她指对方也不认同支持者的行为。