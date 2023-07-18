披塔称仍获泰八党联盟支持任相 二轮投票将再推举

（曼谷综合讯）泰国国会最大党前进党党魁披塔获得盟党支持，在第二轮首相投票中，将继续被推举为首相人选。不过他所面对的阻力也不断增加，除了上议院军方保守势力拒绝支持，盟党中也有部分人要他“面对现实”。

泰国国会上下两院星期三（7月19日）将举行第二轮投票以推选首相。由前进党领导的八党联盟星期一（17日）召开会议商讨对策。

披塔在会后告诉媒体：“八党联盟同意星期三支持我成为泰国第30任首相。”他声言，上议院将无法再次阻拦他成为首相。

国会上下两院上星期四（13日）第一次投选新首相时，披塔仅得324票，以51票之差未能达到任相所需的375票门槛。披塔日前已说明，若他在第二轮投票中仍然败选，他将支持国会第二大党为泰党的人选成为首相。

为泰党副主席普坦认为，星期三的第二轮投票应该是披塔角逐首相之位的最后尝试。

据《曼谷邮报》报道，普坦说，披塔及前进党必须有所牺牲，才能让国家前进和复苏经济，泰国无法承受长期没有新政府的后果，这也可能导致看守首相巴育继续执政至明年。

相位若交为泰党 泰商界：能立即提振对泰经济信心

对于首相之位可能交给为泰党，泰国商界反应正面。泰国商会主席萨南说，如果为泰党的候选人能担任首相，并与其他七个盟党根据签署的谅解备忘录达成协议，组建政府，将能立即提振各方对泰国经济的信心。

前进党一直在努力争取上议院议员的支持，但成效不大。在泰国250名上议员中，只有13人在上周投票时支持披塔。这引起前进党支持者的不满，并引发示威抗议，一些网民也威胁要对付投反对票的上议员及其家人。议院议长蓬佩星期一就要求警方派人保护上议员。

反对披塔任相的泰国上议员诗里星期一受访时更指出，八党联盟星期三不能再次提名披塔，不过她并未说明理由。泰国军政府制定的宪法并未限制同一首相人选的提名次数，也没有规定选出新首相的时限。