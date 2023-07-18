前进党披塔若再败 为泰党将推举社德他

（曼谷综合电）泰国国会今天举行联合议会投选新首相，前进党党魁披塔若再次闯关失败，为泰党将推举房地产大亨社德他为首相候选人。

泰国国会星期三（7月19日）将召开两院联合会议，第二次投选新首相。前进党率领的八党联盟将再次提名披塔为首相候选人。

为泰党领袖佩通坦星期二（18日）说，为泰党将在第二轮投票中全力支持披塔任相。但如果披塔当天闯关失败，为泰党将在第三轮投票中，推举社德他为首相候选人。

佩通坦原本也是为泰党的首相人选之一。她强调，支持推举社德他是因为社德他有能力在短时间内解决经济等方面的问题。“我认为社德他是最佳人选。”

据《曼谷邮报》星期二报道，社德他回答记者提问时表明，已经做好担任首相的准备。

他还说，当务之急是加快组建政府，启动经济刺激措施。其中，须优先解决的，包括自由贸易协定谈判以及外国投资转移到邻国的问题。

有学者预测，为泰党和前进党最终将分道扬镳，为泰党执政，前进党则沦为反对党。这是因为除了“支持民主”，两党的政治理念不同，而为泰党的很多赞助人同样对前进党有所保留。

不过对于为泰党会否改变阵营，与自豪党和公民力量党等保守政党合作组建政府，社德他拒绝置评。

泰国国会上星期四（13日）进行了第一轮投票，披塔当时只获得324张支持票，未能获得任相所须的375票过半数支持。其中仅13名上议员投选披塔任相。

有上议员认为，披塔不能再次被提名为首相候选人，因为议会条例规定不得在同一个议会会期内，重新提交失败的动议。前进党则驳斥，指提名首相候选人不是国会动议，没有规定提名次数。

泰国下议院议长万穆罕默德星期二与各党党督开会后说，他将允许两院在联合议会上就提名次数展开两小时辩论，听取各方意见后再做决定。联合议会将于19日早上9时30分（新加坡早上10时30分）展开。

泰国宪法法院也将在19日决定是否受理披塔被指违反选举规则案。泰国选举委员会指披塔登记参选时持有媒体公司股份，违反选举规则，应被撤销议员资格。

披塔：愿意放慢改革脚步

披塔星期二接受路透社访问时说，如果他成功任相，他愿意调整前进党推动改革的步伐，但他誓言不会放弃修改君主法。

他说，任相之路遇到保守势力的百般阻挠，在他意料之中，但他强调：“这个时代的民情已出现改变”，希望上议员能遵从民意投选首相。“一个多出400多万张选票胜出的政党成为反对党领袖，甚至没有加入联合政府，将是一个荒谬的情况。”

针对修改君主法，披塔重申，如何修法最终由议会来决定。“我仍坚持我对选民的承诺……如果我回避这个问题，我将无法直视他们。”