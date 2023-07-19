泰国国会撤销披塔首相参选资格

（曼谷综合电）泰国前进党党魁披塔拜相之路遭遇重挫。宪法法院星期三（7月19日）宣布暂停披塔的国会下议院议员资格后，国会上下两院接着投票通过取消披塔参加第二轮首相投选的候选人资格。

披塔无缘任相后，各方焦点转向披塔的盟党为泰党。泰国下议院议长万穆罕默德定下个星期四（27日）再次投选首相，为泰党预料将推举60岁的房地产大亨社德他为首相候选人，但届时它的盟友可能会变。军系政党也可能推举77岁的前陆军首长巴维参选。

披塔被取消首相候选人资格，令支持者悲愤交加。政治分析员提提南警告，新政府领导人若有军方背景，势必在全国引起强烈反弹，造成政局不稳。

国会上下两院上星期四（13日）首轮选举首相投票时，披塔仅得324票，以51票之差未能达到任相所须的375票门槛。上下两院星期三举行第二轮投票时，披塔再被提名，但遭到一些议员反对，并援引议事规则说，一项议案如果表决后没有通过，在同一个国会会期就不能再提出。

不过，也有人主张投选首相并非一般议案，所以不适用这样的规则。上下两院因此就披塔二次参选首相的资格展开辩论。

泰国宪法并未限制同一首相人选的提名次数，也没有规定选出新首相的时限。国会两院经过约八小时辩论后，在场的715名议员开始投票，其中395人投反对票，312人赞成，八人弃权。投票结果确定披塔无法再次参选首相。

泰国国会星期三（7月19日）辩论前进党党魁披塔参选首相的资格时，一群前进党支持者在国会外声援披塔。（彭博社）

前进党领导的八党联盟控制下议院500席中的312席。换言之，这次只有八党联盟议员支持披塔，比上星期首轮投选首相时的324票还少。上议院250席则全由军方委任。

泰国宪法法院星期三稍早时，在国会辩论披塔是否有资格再参选首相之际发文告指出，法院将受理选举委员会要求撤销披塔下议员资格的案件，并决定暂停披塔的议员资格，直到本案审结宣判为止。披塔有15天时间回应法院的裁决。

人在议会厅内的披塔获悉消息后，当即表明尊重法院的决定，并取下议员识别牌，放在议事桌上，接着向在场议员挥手，不少前进党的议员起立鼓掌向他致意。

披塔步出议会厅前，要求同僚在他缺席时代为照顾选民。他微笑着说：“今年5月14日以后，泰国已经不一样了。我们朝人民胜利之路走了一半，接下来还有一半路程要走。我在此向大家告别，我们会再见的。”

选委会指披塔持有媒体公司股份，没资格参加今年5月14日的下议院选举。根据宪法，参选议员者不得持有媒体股份。

泰国宪法并未规定首相必须是下议院议员，因此，法院的裁决不影响披塔成为首相候选人。不过，国会两院最终还是投票否决了披塔竞选首相的资格。

披塔一早就预见自己胜算不高。他当天稍早时在社交媒体说：“人民投的票显然不足以治理国家。（参选首相的资格）还须经上议院核准，（上议员的支持）在第二轮选举首相投票时可能不够。”

披塔确定在首相竞选中出局后，如今所有目光转移到八党联盟第二大成员党为泰党将提名的首相人选。前进党秘书长猜他瓦告诉媒体，八党联盟将在国会下星期四再次召开前，开会讨论新的首相候选人。