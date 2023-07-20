社德他暗示为泰党或与前进党分道扬镳

（曼谷综合电）为泰党首相候选人社德他暗示，为泰党退出由前进党领导的八党联盟可能不可避免，并表明他已做好准备成为泰国下一任首相。

随着前进党党魁披塔星期三（7月19日）被国会上下两院取消再次竞选首相职的资格，以及宪法法院暂停他的议员资格后，为泰党首相人选社德他成为新一任首相的可能性后市看起。

据《民族报》报道，社德他星期四（20日）说，他已做好担任首相的准备。“我是为泰党的首相候选人。我必须做好准备，按照党的要求，处理经济事务。”

对于八党联盟之前是否已尽全力支持披塔竞选首相的问题，社德他回应说：“从法律上讲，似乎确实如此。”

不过他强调，现在就断定为泰党将提名他参加国会的首相人选表决还为时过早，并指八党联盟很快将商讨下一步，包括联盟是否同意为泰党在下轮表决时提名其首相候选人。

泰国国会下议院议长万穆罕默德星期三晚宣布，将在7月27日再次召开上下两院联席会议投选首相。

至于前进党是否可能被逐出八党联盟，社德他暗示说：“这是个简单的数学题。你可以自己算。每个人都明白这一点。”

他强调，为泰党仍在履行八党联盟为组建下届政府所定下的合作协议，最终结果将取决于谈判人员。

社德他表明，如果由为泰党率领政党联盟争取首相职，联盟不会将修改冒犯君主法列入议程，因为这可能会阻碍联盟争取上议员的支持票。

泰自豪党在观望

如果为泰党提名社德他，他能否获得足够上议员支持还是一个问题，因为多名上议员已表明不会支持与前进党站在同一阵线的首相候选人。为泰党目前控制下议院141席，如果它与前进党解除合作关系，就必须寻求与下议院第三和第四大党合作，即控制71席的泰自豪党和控制40席的公民力量党，以控制下议院过半数议席组织联合政府，同时希望争取上下两院749席的375张支持票，让为泰党人选出任首相。

《曼谷邮报》报道，泰自豪党党魁阿努廷重申，如果为泰党继续和前进党结盟，他不会与为泰党合作，因为泰自豪党坚决反对修改冒犯君主法。

他说，由于八党联盟未宣布解散，泰自豪党目前还在观望阶段，不对该党是否可能与为泰党和公民力量党合作组建政府置评。

有政治分析员警告，如果为泰党决定改而与其他保守派政党组织联合政府，料将引发公众反弹。

巴育吁各界保持冷静

披塔的首相提名星期三在国会被推翻后，约1000名前进党支持者当晚在民主纪念碑和平集会表示抗议。曼谷星期四也有四个地区举行集会，警方增派了警员维持交通秩序。

泰国看守首相巴育呼吁社会各界保持冷静。首相发言人说，巴育能理解披塔支持者感到沮丧，但强调民众“表达意见和政治活动必须是和平的，不能使用暴力，也不能破坏经济、贸易和投资”。

泰国工商业者对于披塔无缘出任首相可能引发社会动荡表达不安。

泰国工业联合会主席张学善预料，国会下周举行的第三次投票将产生新首相，但他警告，如果成立政府的进程受政治冲突和街头集会拖延，将对泰国经济造成影响，包括外来投资和财政预算案将受到冲击。