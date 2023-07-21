柬埔寨大选临近 首相洪森长子成焦点

（金边综合电）柬埔寨星期天将举行全国大选，选举结果可谓毫无悬念，已执政38年的首相洪森及他领导的柬埔寨人民党预料会继续取得压倒性胜利。因此，这次大选许多目光聚焦在已被指定为未来首相的洪森长子洪玛内。

现年45岁的洪玛内（Hun Manet）也是柬埔寨武装部队副总司令兼陆军总司令，他将在这个星期天（7月23日）举行的大选中竞选国会议员。

在位长达38年的洪森曾多次暗示将卸任首相，并在2021年指定长子为接班人。有学者预料，这次大选是洪森最后一次参选，而洪玛内将在来临大选中顺利赢得国会议席，逐步接替父亲，最终成为首相。

中国凤凰卫视星期四（20日）播出洪森的访谈片段。洪森指出，洪玛内在大选后可能很快就能出任首相。他说：“（大选后）三四个星期内，洪玛内可能成为首相。这取决于他是否能做到这一点。”

洪玛内毕业于美国西点军校，后取得纽约大学经济硕士和英国布里斯托大学经济博士学位。洪玛内1995年开始从军，在军中担任过许多重要角色，除了现任职衔，还包括他父亲私人保镖部队的副指挥官，以及柬国反恐部队的负责人。今年4月，他正式晋升为四星将军。

他还是柬埔寨人民党中央常务委员及青年团团长。过去一年，他会见了10名世界领袖和外交部长，明显多于前一年的两名。

分析：洪玛内接棒 有机会重置柬和西方国家的外交关系

有分析认为，受过西方教育的洪玛内接棒后，有机会重置柬埔寨和西方国家的外交关系。

《洪森的柬埔寨》一书作者斯特兰吉奥说：“作为首相，洪玛内将寻求与每个国家建立良好关系，但与洪森执政时期一样，由于要维护执政党在柬埔寨政治中的首要地位，使得这个目标变得复杂……关系能否改善，很大程度上将取决于西方政府是否愿意接受一个民主基线较低的柬埔寨。”

洪玛内曾在2003年说，他欣赏某方面的美国文化，例如人们拥有“做任何想做的事的自由和机会”“对多元化的宽容”，以及“从不同视角看问题”。他还说，一个国家须达到一定程度的发展水平，民主才能发挥作用，否则很容易被金钱操控。

不过，也有不少人对洪玛内能否为柬埔寨带来真正的变化有所保留。泰国前外交部长卡西评价洪玛内时说：“他对民主、人权等有所接触，但他成长于一个非常专制的政权……如果他推进自由化，意味着他的家族对柬埔寨政权统治的终结。他为何要损害自身利益？”

尽管洪森表露出交棒意愿，但据《金边邮报》报道，洪森也表明会在政治道路上持续引导儿子，还直言“如果儿子未能达到预期目标，我将重新担任首相”。

洪森在被问及他的儿子会否以不同方式执政时笑说：“如何不同？任何分歧都意味着破坏和平，并毁掉老一辈的成就。”