为泰党或被迫抛弃前进党 示威者：勿忘军方血腥镇压“红衫军”

（曼谷综合讯）泰国为泰党接触的多个政党表明，只要为泰党与前进党在一起，他们就不会支持为泰党的首相人选。为泰党为此可能被迫将前进党踢出政党联盟。

据《民族报》和《曼谷邮报》报道，为泰党领导层星期天（7月23日）分别会见了泰国发展党和公民力量党的代表。泰国发展党党魁瓦拉武告诉记者，该党绝对不会与任何想要修改冒犯君主法的政党合作。

瓦拉武说：“我们会与任何奉行尊重君主制政策的政党合作，但会远离任何不支持我们立场的政党。我们已经做好准备支持为泰党的首相人选，但如果（政治联盟中）有持不同立场的政党，我们会保持距离。”

为泰党星期天也与看守副首相巴维领导的公民力量党代表谈判。公民力量党秘书长讪迪说：“公民力量党也向为泰党表明，前进党要修改冒犯君主法的意图，是促使公民力量党拒绝加入为泰党组建的新联盟的关键因素。”

前进党在5月14日大选中赢得最多下议院议席，但党魁披塔遭上议院阻挠，无法出任首相。披塔已宣布“让路”给下议院第二大党为泰党组织政府。

然而，前进党坚持修改冒犯君主法，导致下议院其他政党和上议院议员抗拒支持与前进党同一个阵营的为泰党。

为泰党上星期六（22日）与泰自豪党、泰国人团结建国党和勇敢国家发展党谈判，他们表达了相同的立场。

八党联盟星期二（25日）将开会讨论前进党在联盟里的命运。

泰学者：为泰党或抛弃前进党

泰国政治学者认为，为泰党极有可能将前进党踢出联盟，以确保为泰党的首相人选能在星期四（27日）的上下议院联席会议表决时获得足够支持票。

泰国法政大学法律中心主任宾亚提醒，为泰党应建立一个人民普遍接受的执政联盟，否则联盟将面对政治不稳定的前景，加剧国家两极分化。

宾亚说，前进党接下来只有两个选择：坚持修改冒犯君主法并成为反对党，或者软化立场专注于改革冒犯君主法的执法过程。

他也说，即使前进党离开政党联盟，为泰党与前进党也应继续合作。他提醒为泰党要意识到有人正在破坏亲民主联盟，为泰党应尽量避免制造裂痕。

为泰党和公民力量党星期天的会晤已引起公愤。一些前进党支持者闯入为泰党总部，向两党党魁撒粉，以示抗议。两党原本要召开的记者会被迫取消。

数以百计的亲民主示威者星期天晚在曼谷市中心一个繁忙的十字路口集会，一些人手持前进党党魁披塔的画像，以示支持。（法新社）

示威者称，为泰党应保留八党联盟，而不是引进其他政党，尤其是公民力量党和看守首相巴育所属的泰国人团结建国党。

示威者提醒为泰党不要忘记2010年军方血腥镇压为泰党支持者“红衫军”一事，若为泰党拉拢两个亲军方的政党加入联盟，为泰党党魁崇南应立即下台。