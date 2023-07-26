前首相达信计划8月10日返回泰国

（曼谷综合电）流亡海外15年的泰国前首相达信，计划在8月10日回国。

7月26日是达信的生日，达信幼女佩通坦在父亲74岁生日这天，在社交媒体贴文宣布，达信将在两周后飞抵泰国首都曼谷廊曼国际机场。

达信近年来多次透露有意返回泰国，并做好准备面对法律的制裁。但他延后回国计划至少19次。

他原本想要在本月回国，与家人一起庆祝生日，但最后却称，不希望在泰国政局不稳定之际回国，以免分散注意力。

与达信关系密切的为泰党，在盟党前进党推举首相失败后，目前正努力争取国会上议员支持为泰党候选人任相。

也是为泰党首相候选人之一的佩通坦在贴文中强调，她的父亲是一名工作繁重，“命运艰苦且被严重诋毁”的前首相。

达信2001年出任首相，并在2006年军事政变后下台。他涉及贪腐等多项刑事案并被泰国最高法院判处罪名成立。为躲避牢狱之灾，他从2008年起流亡海外。

据《曼谷邮报》报道，达信星期三（7月26日）透过视讯向国内支持者确认回国消息，并说：“等为泰党组成政府，泰国经济将显著改善。”

达信也表明，要在近期回国以出席前司机维差的葬礼。维差于本月较早时逝世，终年73岁。

达信当年被指利用维差等家政人员，将自己的股份转让给他们，以图隐瞒所有权。

达信一直是泰国军方和保王派的忌讳，他的回归可能会加剧本已紧张的政治局势。

泰国警方已做好准备，一旦达信乘坐的飞机降落，警方就会按程序执行任务，把达信送往法院。