马来亚虎濒危 马国元首颁布土地设保护区

（淡马鲁综合讯）马来西亚国家元首苏丹阿都拉宣布，将面积达13万4183公顷的土地颁布为苏丹阿都拉王家老虎保护区，以保护濒危的马来亚虎。

专家指出，当局须采取更多类似的保护措施，提高公众意识及让他们参与并支持政府的工作，因为这对于保护日益减少的马来亚虎至关重要。

7月29日是“全球老虎日”，也是彭亨州苏丹的阿都拉当天在彭亨淡马鲁县的联增（Lanchang）生物多样化保育中心推介老虎保护区活动上指出，这个保护区以他的名字命名，吉挠野生动物保护区也将易名，以他儿子、彭亨州王储东姑哈山纳的名字命名，称为东姑哈山纳野生动物保护区。他希望此举能起到正面示范作用，鼓励更多人加入保护野生动物的行列。

他说，彭亨州过去不曾以苏丹或王储为保留地命名。“这是一个正面的范例。我希望宪报颁布的保护区能获得最好的维护，使它成为环保及野生动物保育的典范。”

他强调，保护野生动物尤其是马国的标志性动物马来亚虎，是每个人的责任。他也希望彭亨州政府关注永续发展，在批准任何计划前，务必评估及考量环境因素。

根据马国马来亚虎保育工作部门去年发布的调查，受盗猎、生态破坏和环境污染等影响，马国野生的马来亚虎只剩下不到150只。

马来亚虎分布在马国和泰国境内，过去被归类为印度支那虎的一个种群，2004年确认为新的亚种。由于数量急剧下降，已被国际自然保护联盟列为极危物种。