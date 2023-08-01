印度禁令导致供应收紧 大米出口商拟提高米价

（新加坡／马尼拉路透电）随着印度限制大米出口导致全球供应收紧，泰国和越南的出口商已在重新谈判出口合同，以提高大米价格。

印度7月20日宣布禁止非印度香米出口，各国进口商纷纷转从其他东南亚国家抢购大米，许多农民也趁机抬高米价。

路透社引述业界人士报道，泰国和越南的大米出口商要重新谈判8月的出口合同，以提高约50万公吨大米的出口价格。一名熟悉情况的新加坡贸易商说：“自从印度禁止出口大米，米价已大幅上涨，供应商很难履行早前以较低价格签订的合同。”

印度实施禁令以来，全球的主要稻米价格每公吨已上涨约80美元（约107新元）。

印度是全球最大的大米出口国，占全球出口量40％以上。其次是泰国和越南，两国8月的大米出口量预计超过100万公吨。

菲律宾宣布增加大米库存

菲律宾农业部副部长马斯迪达星期二（8月1日）宣布，政府将与私人界合作，通过进口等管道增加大米库存。

菲律宾是全球最大的大米进口国之一，主要从邻国越南进口大米。马斯迪达坦言，政府对大米的供应情况感到担忧，但保证会妥善处理，以保护当地农民。

新加坡食品局日前指出，新加坡从超过30个国家进口大米，非印度香米去年占大米进口总量约17％。

国际贸易数据平台“经济复杂性观察站”（The Observatory of Economic Complexity）2021年的数据显示，新加坡主要的大米进口来源国是泰国，占比为36.5％，印度和越南则占27.5％和26.4％。