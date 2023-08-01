泰媒：为泰党另组十党联盟 不包括前进党

（曼谷讯）泰国政党筹组新政府有了新发展。据报道，为泰党已经同保守派包括原执政党公民力量党达成协议，摒弃在大选中赢得最多议席的前进党，另组十党联盟，并推举为泰党资深顾问社德他为首相。

如果结盟成功，这10个政党共掌握下议院302席，依然跨不过首相要过关所需的至少375席门槛。不过，少了前进党，它们获得上议员支持而组成政府的可能性更高。

《曼谷邮报》星期二（8月1日）报道，在10党中，五个是为泰党的新伙伴；除了公民力量党（PPRP），还有泰自豪党（Bhumjaithai）、民主党、泰国发展党（Chartthaipattana）和勇敢国家发展党（Chartpattanakla）。

另四个是5月14日大选后组建的八党联盟中的成员，即泰国民族党（Prachachat）、泰团结力量党（Pheu Thai Ruam Palang）、泰国自由党（Seri Ruam Thai）和新社会力量党（Plung Sungkom Mai）。前进党和另两党不在单上。

报道指出，为泰党跟公民力量党和民主党达成协议，让它们分别获得五个和三个内阁职位。

公民力量党党魁、看守副首相巴维不会进入新政府，但他的胞弟、前国家警察首长巴差拉瓦（Patcharawat Wongsuwon）会入阁。巴差拉瓦与为泰党有联系，他上周受委为公民力量党的首席顾问，相信就是为了给两党结盟铺路。

公民力量党秘书长塔玛纳星期一受询时说，如果受邀加入新的联合政府，该党会接受。

泰国发展党党魁瓦拉武说，该党愿意加入为泰党领导的联盟，协助组建政府，条件是不能动泰国刑法第112条，即冒犯君主法。

有望被为泰党提名为首相的社德他在竞选期间曾表示支持修改冒犯君主法。可是，他星期二受访时改口了。这位房地产大亨说，如果受提名为首相，他不会动冒犯君主法。他还说，须搁置第112条问题才有望组建新政府，而当务之急是改善经济和保障人民的温饱。

前进党在5月大选中赢得下议院中最多的议席，但党魁披塔遭上议院阻挠，上月在国会投选首相中闯关失败。前进党随后宣布“让路”给下议院第二大党为泰党组织政府。

为泰党副党魁蓬他星期一说，八党联盟伙伴暂定星期三开会，审议为泰党与联盟以外政党和上议员会谈的结果。他透露，这些下议员和上议员坚持，只有前进党被排除在联盟之外，他们才会投票给为泰党的首相人选。

泰国国会上下两院暂定本星期五（8月4日）再度尝试投选新首相。

泰国中央银行星期二警告，如果无法在本月内组建新一届政府，将削弱投资者的信心，对国家经济构成重大风险。