达信再延后回国 分析：还未与保守党谈妥

（曼谷综合电）流亡海外多年的泰国前首相达信再次延后回国，以需做身体检查为由把日期推迟“不超过两周”。

74岁的达信原定8月10日回国，但他星期六（8月5日）在社交媒体发贴文宣布：“我想把回返泰国的日期推迟不超过两周，我会另行通知日期和时间。医生打电话给我，要求我去做健康检查。”

不过泰国媒体日前引述为泰党消息人士说，达信将等到泰国成立政府、政局“更稳定”后才回国，以确保他回国时不会出现状况。消息人士还透露，达信是在听闻国会星期五（4日）无法就首相人选进行表决后，决定展延回国计划。

达信政府被推翻后，他被判四项贪污罪名成立须入狱12年，目前仍有控状还待审理。

与达信关系密切的为泰党目前正带头尝试组建新政府。与国会最大党前进党分道扬镳后，为泰党有意与保守党合作，并计划提名为泰党顾问、房地产大亨社德他为首相候选人。

不过国会上下两院对首相人选的表决已推迟，待宪法法院本月16日决定是否要受理审查国会取消前进党党魁披塔首相提名资格。这将给为泰党能否组建政府带来变数。

那黎宣大学助理教授那比沙（Napisa Waitoolkiat）向法新社分析道，达信展延回国意味着为泰党和亲军方政党的协议还没达成。

为泰党首相候选人陷逃税风波

与此同时，社德他也突然陷入逃税风波。泰国前洗浴产业大亨楚威本周较早指控社德他在担任房地产集团尚思瑞总裁时，帮公司逃税。

为泰党星期五为社德他进行辩护，称该党对他进行的背景调查中并没有发现任何道德问题。

《曼谷邮报》引述为泰党议员阿努松的话报道说，该党愿意接受公众检视其首相候选人。他披露，为泰党的法律团队已经检查了所有证据，并确信候选人筛选过程没有任何问题。

阿努松说：“社德他有资格成为下一任首相。他没有做任何违反宪法、法律和道德的事情。”