补给船遭中国海警水炮驱赶 菲对华发外交照会

（马尼拉／北京综合电）菲律宾向中国发出外交照会，要求中方解释上星期六（8月5日）中国海警船以水炮驱赶菲律宾海岸警卫队船艇的事件，并要求中国停止在南中国海的“非法活动”。

菲律宾总统小马可斯星期一（7日）说，菲外交部长马纳当天召见中国驻菲大使黄溪连，向他发出普通照会，当中包括事发时的图片和视频。目前菲方在等待中方的回复。

小马可斯说：“中国的立场，当然，他们说‘这是我们的，所以我们要捍卫它’，而我们则说‘不，这是属于我们的，所以我们要捍卫它’。这成为我们正在讨论的灰色范围。”

小马可斯也说，马尼拉将继续维护主权，捍卫领土权利。

菲律宾外交部和国家安全委员会星期一召开联合记者会，要求中国停止在西菲律宾海（即菲律宾西侧的南中国海海域）进行“胁迫、非法和不可接受的活动”。

国家安全委员会助理总干事马拉亚强调，国际仲裁庭2016年裁定菲律宾拥有西菲律宾海的专属权利，这是不容争辩的，菲律宾将“不会放弃任何一寸领土”。

菲律宾外交部发言人达扎也在记者会上要求中国“立即停止在菲海域的非法活动”，她证实菲方向中方发出外交照会，这是自2020年以来的第445次外交抗议，今年内已抗议35次。

事发当天，菲律宾海岸警卫队正护送两艘补给船，为驻扎在南沙群岛阿云津礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）一艘“坐滩”军舰上的菲军事人员运送粮食、水、燃料和其他物资。菲律宾武装部队说，中国海警船拦阻菲船，并发射水炮，导致菲方第二艘补给船无法卸载物资，进行例行的部队轮换和补给行动。菲方称“这是对船上人员安全的肆意漠视，也违反国际法”。

菲律宾的“坐滩”军舰是一艘二战时期的美军登陆舰，后来为菲海军所购，改名为马德雷山号（Sierra Madre）。菲律宾1999年故意将这艘老旧军舰搁浅在阿云津礁，以此强化对南沙群岛的主权声索。

北京再促菲移走“坐滩”军舰

中国宣称拥有南中国海绝大部分主权，曾多次以仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，要求菲律宾移走在仁爱礁非法坐滩的马德雷山号。

中方星期一再度提出这个要求。中国外交部发言人星期一指菲方多次承诺将拖走这艘军舰，但至今尚未履行承诺，还企图对军舰大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。

发言人说，菲律宾8月5日不顾中方劝阻和警告，派出两艘船到仁爱礁海域，向“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资。“菲方举动侵犯了中方主权，违反了《南海各方行为宣言》。中国海警船依法予以拦阻，并采取了警示性执法措施，现场操作专业、克制，无可非议。”

发言人也指责美国国务院罔顾事实，发表声明攻击中国正当合法的海上维权执法行动。中国坚决反对美国为菲律宾的“非法挑衅行为站台背书”。

美国早前发声明指北京的举动“是对南中国海现状的最新威胁，直接威胁地区和平稳定”，并重申“我们跟菲律宾盟友站在一起”。