菲律宾否认承诺移除搁浅军舰

（马尼拉路透电）菲律宾总统小马可斯星期三否认马尼拉曾承诺中国会移除一艘在南中国海作为军事前哨的搁浅军舰，并称若果真有这样的协议，应视为已撤销。

小马可斯：若确实存在移走船只协议 现在就撤销

小马可斯8月9日在视频声明中说：“我不知道菲律宾有作出任何将船只从自己领土上移走的安排或协议。让我进一步说明，如果确实存在这样的协议，我现在就撤销该协议。”

1999年5月，菲律宾海军将马德雷山脉号登陆舰拖往南中国海，故意让它在阿云津礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）搁浅，使这里成为菲律宾在与中国等国存在争议的南沙群岛（菲律宾称斯普拉特利群岛）主权争议的前哨，形成了菲方对阿云津礁的实际控制。该争议海域位于菲律宾的专属经济区内。

中国外交部发言人星期二（8日）称：“菲方多次明确承诺拖走在该礁非法‘坐滩’的军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。菲方行为严重违反国际法和中国与东盟国家签署的《南海各方行为宣言》。中方再次敦促菲方立即从仁爱礁拖走‘坐滩’军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。”

菲律宾国家安全委员会助理总干事马拉亚当天较迟时候表示，中方口中菲律宾的这一所谓承诺只是“他们的想象”，并质问：“这个承诺是什么时候做出的，又是谁说的？”

马拉亚还表示，菲律宾“致力于维护”这艘生锈的船只，并补充道，该船是“我们在专属经济区浅滩上的主权象征”。他坚持，菲政府“永远不会达成放弃对阿云津礁主权和管辖权的协议”。

菲律宾本周较早前指责中国海警船拦截前往阿云津礁的菲律宾海岸警卫队船只和补给船，并对菲船发射水炮。