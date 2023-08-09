研究：安华安抚马来选民奏效 绿潮近半年受遏制

（吉隆坡综合讯）研究指出，马来西亚首相安华上台后各种安抚马来社群的做法取得一定成效，让国盟去年大选带动的“绿潮”近半年来受到遏制。

研究认为，如果希盟与国阵这次合作证实双方选票能互补，这两个阵营接下来可能进一步结盟，这对马国往后政局影响深远。

马来西亚华社研究中心智库（华研智库）星期三（8月9日）发布研究报告指出，这次六州选举的其中一个焦点，就是马来选民对安华团结政府的支持度是否增加。这是检视去年全国大选出现的绿潮是否继续扩大的指标。

这份报告是由华研智库委员会副主任潘永强，以及华研智库委员会成员李泰德联合撰写。报告强调，去年底绿潮兴起的原因除了宗教，其实也反映冠病疫情带来的政治冲击，包括马来中下阶层经济困难、收入减少、城市马来青年的就业危机，以及选民在道德和贪腐方面不满巫统等。

报告：安华上台后立场趋保守 有助阻遏绿潮蔓延

报告说，这些绿潮兴起的因素虽未消解，但近半年已受到一定遏制。这是因为安华上台后首要战略目标就是稳定政权，他在涉及身份政治时的姿态谨慎，在大学固打（限额）制、性别议题与承认统考的立场表现保守，对财经改革也暂缓处理。“一切都为了六州选举能过关。”

安华这种不触怒马来选民的策略，一定程度上有阻遏绿潮蔓延的作用。全国大选后，国盟失去执政资源，各种社会利益相关者也调整政治取向，这些都对绿潮发挥了缓冲作用。

在希盟与国阵首次合作参加州选举方面，报告指出，一旦选举结果证明希盟与巫统的选票可以成功互相支援，加上两个阵营的基层组织在某程度上不排斥相互助选，就可能重演1952年吉隆坡市议会选举的经验，并带来政治上重大意义。

马华巫统1952年结盟选举成功 奠基础创70年跨族群政治秩序

马华和巫统在1952年吉隆坡市议会选举时结盟参选并创下佳绩，奠定马华、巫统与国大党过后组成联盟及国阵的基础，开创马国往后70年跨族群的政治秩序。

但报告指出，就选民投票行为而言，非马来选民仍对希盟保持高度支持，希盟支持者在转移选票给巫统时，比较没有困难。

报告认为，华族选民比较可能接受希盟号召，在没有希盟参选的选区，支持昔日对立的巫统候选人，以求团结政府稳定。“但要让巫统支持者把选票转移给希盟候选人则有阻力，巫统的支持票无法全数转移给希盟。”