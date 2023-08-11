分析：马国六州选举投票率若偏低 不利希盟国阵

马来西亚六州星期六（8月12日）举行州议会选举，朝野阵营在冷静日前最后一刻仍尽全力催票。分析认为，投票率会是决定选举结果的关键，如果投票率偏低，希望联盟和国民阵线可能流失更多议席。

槟城、雪兰莪、森美兰、吉打、吉兰丹，以及登嘉楼的约977万名选民，星期六将投选出六州新一届政府。投票早上8时开始，至傍晚6时结束。

本次选举被视为对希盟和国阵合作的重大考验，能不能保住槟城、雪兰莪、森美兰三州备受关注。在野的国民联盟则要通过这次选举，进一步扩大在马来亚半岛的势力版图。

过去14天的竞选期，各阵营在线上及线下齐发力，展开密集的造势及宣传，以期能够拉台选情。

马国民调机构默迪卡中心研究经理陈承杰接受《联合早报》访问时说，选民对州选举的热度不比全国大选高。虽然朝野阵营举办了大型造势活动，并推出了各种竞选承诺，但都只能巩固原有的基本盘，很难进一步吸纳选票。

马来选票的流向是本次选举的关键指标。分析普遍认为，国阵的部分选票将流向国盟，因此国阵要保住原有议席，必须靠希盟支持者的高投票率。另一方面，马来人的高投票率，将有助国盟夺下更多议席。

慕尤丁：若九成马来选民投票 国盟有望赢得六州政权

国盟主席慕尤丁星期五（11日）出席竞选活动时就说，如果90％的马来选民出来投票，国盟有望赢得所有六个州的政权。他指出，去年的全国大选有30％的马来人没有投票，而这三成选票是决定哪一个政党可组建政府的关键。

马国拉曼大学政治与媒体系讲师刘惟诚受访时说，各阵营在竞选后期的重点是在催票。“这是因为他们意识到本次选举的投票率可能不高。如果投票率偏低，双方都将面临风险，尤其是在一些边缘选区及混合选区。”

马国选举委员会预测，六州选举的投票率将超过85％，高于去年11月全国大选的74.7％。不过，多项民调却认为投票率将低于大选。马国气象局预计，星期六投票日当天，六州多个地区将出现雷暴和大雨，相信将进一步冲击投票率。

最新民调：六州政权料维持不变

根据默迪卡中心星期五晚发布的最新民调，六州的政权预料将维持不变，不过，多个选区将出现激烈竞争。其中，在槟城和雪兰莪部分选区，以及吉打的混合选区，中间选民的投票率将决定选举结果。

投票日晚上，首相安华及其他希盟和国阵的领袖，将在吉隆坡世界贸易中心等待开票结果。国盟领袖则将在雪州沙亚南凯煌酒店集合。