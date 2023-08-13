【热点评论】马来西亚六州选举 团结政府的第一道坎

这是一场牵动全马来西亚政局的地方选举。

马来西亚六州选举8月12日深夜终于有了结果：朝野两大阵营——希盟国阵与绿潮国盟各保住原来三州执政权，平分秋色维持现状；看似平静的现状底下实则波澜涌动。

当中，在最重要的战区雪兰莪，希盟国阵虽成功守土，却是自十年来首次丧失三分二多数议席优势。国盟不止在雪州大增17个议席，也成功攻破希盟国阵的森美兰防线漂亮“破零”，更横扫登嘉楼所有州议席，吉打和吉兰丹也几乎是全垒打。

相对与国盟绿潮持续渐进，国阵巫统势力则是大幅萎缩，参选108个议席，只拿下寥寥19席。舍国阵取国盟，马国马来政治临界分水岭？巫统还有多大生存空间？

而执政仅八个月的中央团结政府，面对六州选举这第一道坎，算是跨过了吗？六州选民通过州选对中央政府发出什么信息？巫统党内后续发展会如何牵动中央政府的命运？首相安华如何因应选后政局？

《联合早报》星期天（8月13日）上午11时推出《热点评论》网络直播节目“马来西亚六州选举：团结政府的第一道坎”，邀请马来西亚政治评论员许国伟、蓝志锋，《联合早报》吉隆坡特派员萧郡瑜，以近距离的实地观察与深入分析论马来西亚六州选战结果。节目主持是本报视频编导刘永健。欢迎上zaobao.sg网站、《联合早报》脸书、早报Kopitiam脸书、早报YouTube频道观看节目；直播时段欢迎留言或提问，与现场主持和讲评人一起互动讨论。