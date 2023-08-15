【东谈西论】马国州选落幕 安华顺利过关？



马来西亚六州选举在上个星期六落幕。选举结果如分析人士所料——朝野政治联盟各主导三个州属。由安华领导的希望联盟和国民阵线保住了槟城、雪兰莪和森美兰州政权。在野的国民联盟在吉打、吉兰丹和登嘉楼几乎横扫所有州议席。

州议选举原本只是地方性的选举，但是舆论的氛围和在野党的操作使到这次的州选成了对安华政府的一次公投。如果执政联盟表现得太糟糕，马来西亚有可能再经历一次变天。

如今选举结果已大局底定，安华过关了吗？国盟的势力进一步增强，势力版图扩张，是否代表马来西亚种族分化更为严重？六州选举的结果对马来西亚下来的发展又会产生什么影响？

这期的早报播客《东谈西论》，听《联合早报》副总编辑韩咏红及《联合早报》国际新闻组副主任范晓琪详细解析。

精彩片段

《联合早报》国际新闻组副主任范晓琪: 马来西亚人在政治上确实是挺分裂的，而这种分裂不仅是不同的种族，其实相同的种族有时候也很难有共鸣。

《联合早报》国际新闻组副主任范晓琪: 安华应该要在巫统还没有发酵成更多不稳定因素时，好好把握机会去做更好的施政，不然的话大家会觉得你管又管不好，你的盟友又一直在乱，那可能对大家来说，下次我真的不想再继续给你机会了。

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