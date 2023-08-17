上台九个月 传安华将改组马国内阁

（吉隆坡综合讯）马来西亚原任国内贸易及生活费部长沙拉胡丁阿育逝世至今超过三星期，有消息指首相安华最近将改组内阁。这将是安华上台九个月来首次改组内阁。

沙拉胡丁阿育生前是希盟成员党国家诚信党署理主席。他7月23日去世后，国内贸易及生活费部长就由负责沙巴、砂拉越及特别事务的首相署部长阿米占暂代。

消息人士告诉《新海峡时报》，新任国内贸易及生活费部长仍将来自诚信党。可能的继任人选包括副国防部长阿德里，他也是马六甲诚信党亚罗牙也区国会议员，曾担任马六甲州首席部长。另一可能人选是诚信党瓜拉雪兰莪区国会议员祖基菲里阿末，他曾在希盟政府时期担任卫生部长。

巫统副主席及前财政部第二部长佐哈里或入阁

消息透露，安华一旦改组内阁，极可能让巫统副主席佐哈里入阁。“佐哈里（在前首相纳吉时代）曾担任财政部第二部长。他在财经领域经验丰富，各种经济会议或企业投资组合讨论经常提及他的名字。”

安华目前兼任财长。佐哈里一旦入阁，是否会像在纳吉时代那样担任财政部第二部长备受关注。

马来亚大学管理科学系行政研究与政策高级讲师莫哈末道菲耶谷认为，安华必须改组内阁以加强政府行政机制。他说，佐哈里足够条件担任财长，这将能消除民众对安华兼任财长的批评。

此外，内阁一旦改组，目前的天然资源、环境、气候变化部可能有变动。安华上台之前，这个部门原本是环境与水务部，以及能源与天然资源部两个部门。安华上台时为了缩减内阁部长人数而将这两个部门合并，如今可能将它一分为二，恢复成原本的两个部门。