雪州沙亚南坠机10死包括彭州行政议员

（沙亚南综合讯）马来西亚一架轻型飞机星期四（8月17日）从浮罗交怡飞往雪兰莪州梳邦机场途中坠毁，造成10人死亡，包括一名彭亨州行政议员（州内阁部长）和不幸遭殃的一名电单车骑士和一名汽车司机。

雪兰莪州总警长胡申在记者会上说，坠机意外发生在雪州首府沙亚南的一条高速公路，机上八人包括一名飞行员、一名机组人员及六名乘客。他说，飞机坠落时也撞上一辆汽车与一辆电单车，造成汽车司机与电单车骑士死亡。罹难者皆是马来西亚籍男性，年龄介于40岁至50岁。

马来西亚民航管理局总裁诺拉兹曼发文告说，航班编号N28JV的比奇390型（Premier 1）飞机坠毁在沙亚南的埃尔米娜新区（Bandar Elmina）附近。

他说：“飞机由Jetvalet有限公司运营。它在星期四下午2时08分从浮罗交怡国际机场出发，准备飞往雪州梳邦机场。”

他说，失事飞机当天下午2时47分联系梳邦机场塔台请求降落，并在一分钟后获得降落许可。到了下午2时51分，梳邦机场塔台发现坠机现场冒出浓烟，但飞机出事前并未发出求救信号。

交长陆兆福：还在搜寻黑匣子 飞机撞向公路前已偏离航线

彭亨州议会议长莫哈末沙卡山苏丁星期四在脸书证实，主管地方政府、房屋、环境及绿色科技事务的彭州行政议员佐哈里在坠机事件中罹难。

佐哈里也是彭亨柏朗埃区州议员。换言之，柏朗埃州选区将举行补选，这将是彭亨自去年11月全国大选以来的首场补选。

交通部长陆兆福星期四晚间在记者会指出，当局还在寻找黑匣子以调查坠机原因。“初步调查显示，飞机撞向高速公路前已经向右偏离航线。”

陆兆福说：“我可以确认，机上六名乘客、一名飞行员和一名机组人员已经遇难。他们的身份也已经确定，但仍须进行身份鉴定。至于遇难的一名电单车骑士和一名汽车司机，他们的身份尚未确认，警方将在稍后公布。”

根据网传视频，失事飞机在牙直利大道坠毁时，撞到路过的一辆汽车和一辆电单车，汽车司机及电单车骑士被烧成焦尸。目击者说，全身着火的电单车骑士被撞倒后，仍站起来企图自救，但随即遭大火吞噬。

在住宅区不远处坠毁 传出巨大爆炸声

飞机坠毁地点距离住宅区不远。飞机失事时传出的巨大爆炸声，附近居民纷纷闻声前往查看情况。据当地居民拍摄的视频，飞机坠毁处一片焦黑，可看到附近公园的停车位有一辆燃烧的电单车以及一具正在燃烧的尸体。飞机坠毁处也可看到一具燃烧的尸体。

警方消息向《星洲日报》指出，事发时，有一名原本要登机的乘客没有上机，逃过劫数。