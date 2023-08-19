达信铁定8月22日回泰 恐令政局再添变数

（曼谷综合讯）流亡海外15年的泰国前首相达信证实，他会在下个星期二（8月22日）返回泰国。当天也是泰国上下议院投选新首相的日子，达信选在此时回国，恐令政局再添变数。

达信的幼女佩通坦星期六（19日）在社交媒体透露，她会在下星期二早上9时，到曼谷廊曼机场迎接父亲达信。

达信随后接受英国广播公司泰语新闻的访问时强调，他肯定在8月22日返回泰国，不会再推迟回国计划。

为泰党：纯属达信家务事

针对回国时机正好碰上投选新首相，达信否认两者有关联，并称他早在国会定下投选新首相的日期之前就已安排好行程。

为泰党也指达信计划在国会两院召开联席会议当天返回泰国是巧合。据《民族报》报道，为泰党副主席普坦星期六受询时强调，达信回国是该党首相候选人之一佩通坦的家务事。

他说：“任何关于达信回国的问题，请直接问他的女儿佩通坦。这不关为泰党的事。”

为泰党已表明会推举房地产大亨社德他为首相候选人。社德他须获得500名民选下议员，以及军方任命的250名上议员的多数支持，才能出任首相。

此外，负责法律事务的看守副首相威沙努说，他尚未接获达信下周返回泰国的正式通知，但当局早已准备就绪，一旦达信回国，就须即刻入狱服刑。

消息人士：先带到最高法院 再送拘留中心最后入狱

《曼谷邮报》引述消息人士说，泰国警方和有关机构星期五（18日）已召开会议，为达信回国做准备。据了解，达信踏入国门后，会先被带到最高法院，再送往特别拘留中心，最后入狱。

现年74岁的达信2006年因军事政变下台后，被控涉及贪腐等多项刑事罪，遭最高法院判处罪名成立及坐牢。为躲避牢狱之灾，他从2008年起流亡海外。

达信此前多次延后回国计划。他原定8月10日回国，但临行前几天突然以做身体检查为由推迟，所以这次能否成行，外界大多表示怀疑。

泰国政治学者育塔蓬告诉法新社，达信有“一半的可能”下周回国，并指他的回归可能促使下议员支持社德他出任首相，但对上议员而言，可能会造成困扰。

达信向来是亲军方势力和保王派的忌讳。当年达信的妹妹英叻任首相时，因提出“特赦法案”，被认为是要助达信回国，结果引发大规模示威，最终酿成军事政变。

专家：达信有信心不会成“政治游戏受害者”

政治分析员及法律专家威拉帕指出，达信回国意味着他有信心不会成为“政治游戏的受害者”，不过这也不禁令人质疑“他从哪里得到这样的保证”。

为泰党目前已与多党结盟，试图组织政府，看守首相巴育原本领导的泰国人团结建国党也表明会加入。消息也指亲军方的公民力量党已和为泰党谈妥条件，会支持为泰党首相候选人。