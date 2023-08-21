雪州空难记录器烧毁 芯片送新加坡分析

（布城讯）马来西亚交通部长陆兆福说，在雪兰莪州空难现场寻获的驾驶舱通话记录器已严重损毁，当局将里头的记忆芯片交给新加坡交通安全调查局进行分析，以期能修复坠机前最后的数据。

陆兆福星期一（8月21日）告诉媒体，马国航空事故调查局上星期五（18日）已针对坠毁飞机的驾驶舱通话记录器进行分析调查。不过，由于记录器遭严重烧毁，当局要读取里头的数据面临困难。

陆兆福说，新加坡交通安全调查局上周五派专家到马国，协助打开驾驶舱通话记录器，并取出里头的记忆芯片（memory puck）。“我们发现记忆芯片的状况良好。不过，由于我们没有读取数据的工具，芯片会送到新加坡进行分析。”

这起空难发生在星期四（17日）下午约2时50分。当时，一架比奇390型（Premier 1）飞机从吉打州浮罗交怡飞往雪州梳邦机场途中坠毁，造成10人死亡。彭亨州行政议员佐哈里是其中一名罹难乘客。

由于飞机并未安装飞行数据记录仪（俗称黑箱），当局只寻获驾驶舱通话记录器。这也成为调查坠机唯一的数据。

陆兆福强调，现阶段仍有一些技术问题待解决，无法保证可成功取回芯片中的数据。“我希望各方能给予专家团队一些时间，以取回里头最后的录音。”

另一方面，美国国家运输安全委员会、联邦航空管理局，以及飞机制造商比奇星期一也派出12人的调查小组到坠机现场，对飞机残骸及周边环境进行评估及勘察。

雪州沙亚南警区主任莫哈末依峇告诉媒体，来自美国的调查团队将在马国进行七至10天的调查工作。飞机残骸将送到梳邦机场让专家进行鉴定，以协助警方调查事故原因。

交通部长陆兆福日前保证，调查工作不会有任何隐瞒。