为泰党社德他当选泰国新首相

（曼谷综合电）泰国自5月大选以来持续逾三个月的政治僵局终于结束。为泰党顾问、房地产大亨社德他获得国会上下两院过半数议员支持，高票当选泰国第30任首相。

泰国国会星期二（8月22日）召开两院联席会议，投选新一任首相，现年60岁的社德他是唯一候选人。

下议院议长万穆罕默德在投票前说，上下议院目前有747席，社德他须获得至少374票，才能够跨过过半数的拜相门槛。他也否决了前进党提出的一项紧急动议，即审查国会对前进党党魁披塔提名首相的否决。

据《曼谷邮报》报道，社德他最终在表决中获得482票，有165票反对，81票弃权。所获支持票中，有152张来自军方委任的上议员。

为泰党星期一（21日）宣布获得10个政党支持，包括亲军方的公民力量党和泰国人团结建国党（简称泰建国党），共掌握下议院500席中的314票。相信这对于为泰党争取上议员的支持起了一定作用。

学者：社德他未来首相路并非一帆风顺

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院的泰国研究项目客座研究员兼代理项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）接受《联合早报》访问时说，社德他能够成功任相，主要是为泰党如今率领的政党联盟包括公民力量党和泰建国党这两个保守大党，他也誓言保护君主制。“此外，许多议员也希望泰国能尽快摆脱这场具破坏性的政治危机，向前迈进。”

社德他在表决结果确定后，感谢议员们的支持让他取得决定性胜利。“我将尽全力履行我的职责，努力不懈地改善所有泰国人民的生活。”

不过，丁萨并不认为社德他接任首相后从此会一帆风顺。“社德他是一个局外人，不是为泰党的政治家。他对来自政党联盟其他政党的部长掌控力会较弱，即使是为泰党的部长，他都有可能无法掌控……大多数为泰党部长会向达信寻求指示。”

为泰党党魁崇南星期二上午约11时（新加坡时间下午12时）提名社德他为首相，随后两院议员就他担任首相的资格进行四小时辩论。社德他没出席这次议会。

不少议员认为，社德他应该出席，以便向议员们介绍他自己和他的政策，并澄清对他的一些指控。

上议员威瓦特在会上说，他对社德他了解甚少。“我只看过有关他的新闻报道，并且有许多是针对他的指责。”

泰国前洗浴产业大亨楚威本月初爆料称，社德他在2019年担任房地产集团尚思瑞总裁时，曾在一个地皮买卖中串通卖方，逃税5亿2100万泰铢（约2017万新元）。社德他否认指控，并声称要告楚威诽谤。

崇南在会上回应说，为泰党得知针对社德他的指控，但有关调查并未发现有任何可证明他违法的证据。

丁萨说，预计社德他上任后不会对泰国政坛乃至社会带来太大的改变，至少到这一批250名上议员在明年5月届满卸任。“到时，新宪法的起草工作就可以开始了。”

专家：联合政府需振兴国家经济和调高最低工资

泰国资深媒体人巴维（Pravit Rojanaphruk）受访时说，新首相未来面对的最大挑战是如何驾驭极多元的11政党联盟。“此外，如何安抚愤怒的前进党支持者，以避免发生街头示威也是关键。”

受访专家都认为，社德他组织联合政府后，首要任务是集中振兴国家经济和调高最低工资等，兑现为泰党的竞选承诺。