社德他获泰王御准出任泰国第30任首相

（曼谷综合电）泰国国王哇集拉隆功星期三御准为泰党顾问及房地产大亨社德他为泰国第30任首相。

现年60岁的社德他星期三（8月23日）在为泰党总部接过王室任命书后，以新任首相身份发表全国电视讲话，誓言让国家团结起来，并推动国家发展及解决经济、社会、生态等各种危机的政策。

社德他星期二（22日）在国会表决中当选首相。他承诺会促进包容，以所有泰国人及国家的利益为先，在往后四年开创变革新时代。他说：“我将不懈努力地工作，成为倾听人民意见的政府，实现社会和谐，推动泰国前进，为我们的孩子建设更美好的未来。”

泰国看守副首相：新政府最快9月下旬正式运作

社德他预计很快会公布新内阁阵容，正式结束持续逾三个月的政治僵局。不过，看守副首相威沙努认为，为泰党为首的新政府最快也要到9月下旬才能正式运作。

泰国公共电视台（Thai PBS）引述威沙努说，尽管泰王已御准，但社德他还无法开始履行首相职责，因为新内阁尚未成立及向泰王宣誓效忠。

威沙努指出，根据他多年的经验，社德他内阁及政府需要大约三个星期才能开始工作。这包括一个星期敲定内阁名单、一个星期确认新阁员是否符合资格，以及一个星期安排新首相和内阁的宣誓就职仪式。

这意味着，由看守首相巴育领导的看守内阁每周仍会开会，讨论及决定与财政预算案无关的事项。

巴育：看守内阁会继续履行职责 直到新内阁就任

巴育星期三召开内阁会议后在记者会上祝贺社德他当选首相时提到，看守内阁会继续履行职责，直到新内阁宣誓就任为止。他说：“相信新内阁很快就能组成，请保持耐心。”

尽管看守内阁不能作出涉及财案的决策，但仍可对政府官员进行人事调动。《曼谷邮报》引述消息人士报道，也是看守国防部长的巴育星期三下午召开了泰国国防委员会年度会议，讨论军事改组事宜。今年的军事改组将包括任命三名新的武装部队司令和国防军司令。

据报道，巴育说，他会依法调动一些政府官员的职务，“以防未来出现问题”。

巴育原本领导的泰国人团结建国党（简称泰建国党）是由为泰党率领的11党执政联盟成员之一。为泰党与这个亲军方政党联手组建“和解政府”引发多方不满，令人担心泰国会否再陷入动荡。不过，分析员认为，新政府能够携手合作，市场也有信心首相人选尘埃落定后，泰国经济会回弹。

泰国兰实大学政治学助理教授万威七告诉《曼谷邮报》，前首相达信回国，以及为泰党和泰建国党及另一个亲军方的公民力量党结盟，已向各方发出一个信息，即双方现在要联手应对共同威胁——大选的大赢家前进党。

他接受《联合早报》访问时补充，新政府预计会受到公众特别是前进党支持者的严格审查或监督。“他们会严厉批评他们（新政府）的工作，这可能迟早会影响到人们对新政府的信心及欢迎程度。”