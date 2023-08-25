泰国新内阁料数天内敲定 社德他或兼任财长

（曼谷综合电）泰国新首相出炉后，各方焦点转向新内阁阵容。消息称，以为泰党为首的11党执政联盟仍在“讨价还价”阶段，首相社德他或将兼任财长一职。

《曼谷邮报》引述消息人士说，为泰党希望掌管财政部、内政部、卫生部和交通部等关键部门，且特别希望通过掌控内政部，巩固为泰党基本盘，赢回因该党与前政敌合作感到不满的支持者的信心。

不过，泰自豪党据称也在争取内政部长一职。消息还称，为泰党或将把人力部长一职让给泰自豪党作为“安慰奖”，其党魁阿努廷则会担任副首相。

上任第一要务是重振经济

重振泰国经济是新首相社德他的当务之急。路透社星期五（8月25日）引述两名为泰党资深官员称，社德他预计会兼任财政部长，以更有效地推出刺激国家经济的计划。

另有分析认为，前首相达信的幼女佩通坦、前英叻政府副首相兼财长吉滴叻，以及几名顶级银行家，都有可能是财长人选。

泰京银行策略师潘恩说：“若新任财长能对新的经济政策，尤其是经济刺激措施提出明确的看法和时间表，将对市场带来相当正面的影响。”

完整内阁名单料下周出炉

社德他星期五说，内阁阵容将在未来几天内敲定，并透露为泰党已决定各部长人选。根据政党联盟定下的协议，为泰党在新内阁中将分得八个部长和九个副部长职位。

当被问起新内阁是否能在9月底之前开工时，社德他回应说，希望能更早上岗，“因为有很多紧急事务要处理”。

据消息人士透露，为泰党党魁崇南有望出任卫生部长、副党魁朱拉蓬将担任外长，党秘书长巴社则相中数码经济和社会部长职位。

至于防长一职，预计将落入与看守首相巴育关系密切的前国安委员会秘书长纳塔蓬手中。

消息还称，公民力量党党魁巴维的胞弟、前国家警察首长巴差拉瓦（Patcharawat Wongsuwon）预计将担任副首相兼自然资源与环境部部长；该党秘书长塔玛纳则会拿下农业与合作社部长职务。

联盟其他小党料也能分一杯羹。泰国发展党（Chartthaipattana）党魁瓦拉武或将受委为商务部长；能源部长则可能由泰国人团结建国党党魁皮拉潘出任。

为泰党预计下星期就能提呈完整的内阁名单给王室，寻求泰王御准。