柔佛苏丹不满马哈迪 当年放弃争取白礁前没咨询他

（新山讯）柔佛苏丹依布拉欣至今仍不满马来西亚联邦政府处理白礁主权的方式，尤其不满前首相马哈迪放弃向国际法院继续争权白礁主权的诉讼前，没有咨询柔佛州统治者。不过他说，柔佛与新加坡的关系仍良好。

依布拉欣接受《星洲日报》专访时，提到他对新马两国当年在国际法院争讼白礁的立场。“白礁诉讼案方面，马国2018年5月9日举行全国大选，马哈迪5月12日宣誓就任首相。5月13日，我正在休假，马哈迪就撤销了白礁的司法审核申请。”

依布拉欣认为，此事已经违反柔佛州宪法。“根据州宪法，柔佛的土地一寸都不可丢失，否则统治者视之为叛国。但他（马哈迪）做了，而且事先没有知会柔佛。他的整个法律团队也完全没有来自柔佛的成员。”

国际法庭2008年5月以12票对四票，判决白礁归属新加坡，中岩礁则归马国，南礁则属于它所处的海域主权国家。

时任总检察长阿班迪2017年2月2日代表马国向国际法庭提交司法审核申请，法庭定2018年6月举行公开听证会。新加坡外交部当时发声明回应，指马国的申请“令人费解”，既“没必要”也“毫无理据”，但也表明将据理力争。

希盟2018年5月上台后，马哈迪政府宣布接受国际法庭相关判决，不再要求解释。马国政府也通知新加坡和国际法庭不再申请复核此案的决定。按国际法庭条例，申请复核案件的10年期限已过，白礁主权归新加坡已尘埃落定。

新柔领导人关系友好 一些问题“喝杯茶”即可解决

谈到柔佛与新加坡的关系时，依布拉欣说，柔佛和新加坡一衣带水，两地领导人关系友好，一些问题甚至可在“喝杯茶”后解决。

他说：“从李光耀时代开始，我们可称世交。我们不时一起喝茶吃饭，很多事往往一杯茶之后就解决了。”

每年开斋节，新加坡领导人北上参加柔佛苏丹举行的开放日活动，已成了两地的传统。

依布拉欣借此指柔佛与联邦政府的关系反而必须正规正矩。“对于布城，我还得写公函过去，然后公函来来回回。什么时候可以停止这样的‘公函恐惧’（letterphobia）？”

中国是马国及柔佛重要投资者 希望游遍全中国

谈到柔佛与中国的关系时，依布拉欣说，中国对马国与柔佛的发展有利，与中国维持友好关系非常重要。他说，中国是马国及柔佛重要的投资者，他希望能游历中国所有地方。

他指出，柔佛王室自苏丹阿布巴卡首次访问中国以来，就一直与中国保持良好关系。苏丹阿布巴卡1892年访问中国时，获得清朝光绪皇帝赠送双龙宝星勋章。

他说，阿布巴卡访问中国后，柔佛政府就邀请华人从中国到柔佛种植胡椒与甘蜜。“我因此强调，柔佛的华人不是不请自来的外来者，他们是受邀来到柔佛的。”