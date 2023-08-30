涉网络爱情诈骗 88中国籍男女峇淡落网

（雅加达综合电）印度尼西亚警察与中国公安部联手，在廖内群岛省峇淡岛的工业区内展开突击行动，逮捕88名涉嫌通过网络爱情骗局行骗的中国籍男女。这个团伙据信诱骗了数百名在中国境内的受害者。

在印尼操作但受害者在中国境内

印尼《罗盘报》报道，国家警察公关主任善迪星期三（8月30日）发声明指出，警察部队国际关系组和中国公安部星期二（29日）晚展开上述联合行动，逮捕了83名男子和五名女子。

他说，根据中国警方提供的线索及印尼警方的初步调查，这个网络诈骗团伙在印尼操作，而受害者均是在中国境内的民众。

他指出，警察还在调查受害者当中是否有印尼人。“如果没有，这些嫌犯会被驱逐出境。如果受害者当中有印尼人，警察会调查对他们行骗的人是否在被捕的88人当中。若有，相关嫌犯须留在印尼接受法律制裁。”

诱受害者发生虚拟性行为 录视频勒索

据了解，这个团伙的行骗手法是通过视频通话与受害者联系，假装和对方谈恋爱，之后诱骗受害者以视频方式发生虚拟性行为，并录下过程勒索受害者。受害者若不给钱，他们就威胁要在网上发布这些视频。

目前还不清楚这个团伙经营了多长时间，以及骗了多少钱。

印尼警方此前指出，自中国严打境内的网络诈骗后，许多诈骗犯把基地转移到印尼和其他东南亚国家。2019年，印尼警方曾逮捕涉嫌网络诈骗的85名中国公民和六名印尼公民。