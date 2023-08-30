涉网络爱情诈骗 88中国籍男女峇淡落网

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更新 / 2023年8月31日 8:00 AM
发布 /
发布 / 2023年8月30日 9:10 PM
印尼警察与中国公安部联手，在印尼峇淡岛一个工业区内逮捕了一群涉嫌进行网络爱情诈骗的中国男女。（法新社）
印尼警察与中国公安部联手，在印尼峇淡岛一个工业区内逮捕了一群涉嫌进行网络爱情诈骗的中国男女。（法新社）

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（雅加达综合电）印度尼西亚警察与中国公安部联手，在廖内群岛省峇淡岛的工业区内展开突击行动，逮捕88名涉嫌通过网络爱情骗局行骗的中国籍男女。这个团伙据信诱骗了数百名在中国境内的受害者。

在印尼操作但受害者在中国境内

印尼《罗盘报》报道，国家警察公关主任善迪星期三（8月30日）发声明指出，警察部队国际关系组和中国公安部星期二（29日）晚展开上述联合行动，逮捕了83名男子和五名女子。

他说，根据中国警方提供的线索及印尼警方的初步调查，这个网络诈骗团伙在印尼操作，而受害者均是在中国境内的民众。

他指出，警察还在调查受害者当中是否有印尼人。“如果没有，这些嫌犯会被驱逐出境。如果受害者当中有印尼人，警察会调查对他们行骗的人是否在被捕的88人当中。若有，相关嫌犯须留在印尼接受法律制裁。”

诱受害者发生虚拟性行为 录视频勒索

据了解，这个团伙的行骗手法是通过视频通话与受害者联系，假装和对方谈恋爱，之后诱骗受害者以视频方式发生虚拟性行为，并录下过程勒索受害者。受害者若不给钱，他们就威胁要在网上发布这些视频。

目前还不清楚这个团伙经营了多长时间，以及骗了多少钱。

印尼警方此前指出，自中国严打境内的网络诈骗后，许多诈骗犯把基地转移到印尼和其他东南亚国家。2019年，印尼警方曾逮捕涉嫌网络诈骗的85名中国公民和六名印尼公民。

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