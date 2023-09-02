马国政府增加白米供应以稳定价格

（吉隆坡综合讯）全球米价不断攀升，马来西亚政府采取干预措施，通过“本地白米专项计划”将国产白米供应提高两成，以稳定国内市场的白米供需与价格。

马国国家稻米公司（BERNAS）星期五（9月1日）宣布，即日起全面调高所有进口白米的价格，每公吨从2350令吉（约684新元）增至3200令吉，涨幅达850令吉或36%，顿使民众担心白米会大幅起价。

为安抚民心及确保市场供应充足，马国农业及粮食安全部星期六（2日）发声明说，稻米厂商及批发商已同意根据政府指示，增加20%的国产白米供应。

声明说，农业部8月27日与北马稻米厂商和批发商举行对话会，各方同意采取上述措施。“厂商和批发商都同意，通过国家稻米公司向政府提供额外20%的本地白米，再由国家稻米公司通过本地白米专项计划，提高给予土著批发商的配额，以增加市场上的本地白米供应。”

农业部说，政府希望这项干预措施能很快恢复国产白米的供应量，并会持续监察情况，确保白米的供应与价格稳定。

当局强调，国产白米至今依然保持自2008年以来每公斤2.60令吉（约0.76新元）的统制价，为本区域最低。

尽管马国生产稻米，但产量无法满足国内需求，须从外国进口。国家稻米公司是获得政府颁发特许经营权的唯一大米进口商。进口米并非统制品，价格不受政府管控，但政府通过国家稻米公司控制市场上的大米供应量，达到平衡供需的目的。

根据国家稻米公司星期五的声明，过去几年来，公司一直承担进口米价上涨的成本。然而，不确定因素日益增加，公司面临的挑战愈发严峻；为确保相关行业的业务持续和稳定运营，乃至长期生存，公司不得不调涨进口米的价格。

“气候变化、汇率疲软、高运营成本及区域冲突等多重外部因素，对全球大米交易市场带来重大影响，尤其是印度最近宣布管制白米出口，令情况雪上加霜。”

声明强调，面对种种挑战，国家稻米公司会确保发挥缓冲器的作用，防止全球白米市场的波动威胁国家粮食安全。

它也说，尽管马国的进口米价调高了，但仍是东南亚国家中最低之一。