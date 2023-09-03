印尼总统竞选 阿尼斯将与穆海敏搭档

（雅加达综合电）印度尼西亚潜在总统候选人之一的雅加达首都特区前首长阿尼斯宣布，他选择最大回教政党民族复兴党主席穆海敏为他的副总统搭档。

拉拢回教政党及组织支持提高胜算

民族复兴党（PKB）与有4000万成员的印尼最大回教组织伊斯兰教士联合会（Nahdlatul Ulama，简称伊联）关系密切，阿尼斯决定与穆海敏（Muhaimin Iskandar）搭档，是希望通过获得回教政党及组织的支持，提高他在2024年总统选举的胜算。

阿尼斯目前的支持率落后另两位潜在候选人，即中爪哇省长甘查尔和国防部长普拉博沃。总统佐科并未公开表示支持任何一名候选人，但佐科所属的斗争派民主党支持甘查尔，佐科则多次与普拉博沃会晤，被认为暗地里支持普拉博沃。许多民调预测，明年的总统选举会是甘查尔和普拉博沃之间的较量，阿尼斯很可能只是陪跑。

分析：基本盘以保守派居多 阿尼斯需寻“突破”

甘查尔和普拉博沃尚未宣布他们的副总统搭档人选。民族复兴党原本支持普拉博沃，但由于普拉博沃未必会选穆海敏为副总统搭档，而阿尼斯先向穆海敏伸出合作之手，因此民族复兴党最终决定转而支持阿尼斯。

阿尼斯星期六（9月2日）在东爪哇省泗水市的集会上宣布这项消息时说：“民族复兴党的加入，将使我们的联盟行动得更快、规模更大，以及更稳定。”

印尼政治分析员贾亚迪认为，选穆海敏为搭档有助于加强阿尼斯对选民的吸引力，因为民族复兴党和伊联被视为中庸派回教的推动者，而基本盘以保守派居多的阿尼斯，很需要“突破”。

不满阿尼斯背叛民主政党联盟 民主党退盟撤回支持

不过，阿尼斯此举引起民主党不满，指责阿尼斯背叛了民主党主席阿古斯，也背叛了民主党、国家民主党（NasDem），以及公正繁荣党（PKS）组成的联盟对他的支持。这可能导致阿尼斯流失一些支持。

阿古斯是印尼前总统、民主党创始人尤多约诺的儿子。民主党指阿尼斯背弃承诺，没有选择阿古斯作为竞选搭档。尤多约诺说：“如果你现在就无法令人相信，不能信守承诺，当你大权在握时，你会做什么？”

民主党等三党之前已表态支持阿尼斯竞选总统，在传出阿尼斯可能选择穆海敏为竞选搭档的消息后，民主党已于星期五（1日）退出阿尼斯的联盟，并撤回对阿尼斯的支持。

阿尼斯和穆海敏搭档还可能不利于普拉博沃的竞选活动。穆海敏此前承诺会支持普拉博沃竞选总统，现在却站到普拉博沃的对立面。

《雅加达环球报》报道，穆海敏是因为自己成为普拉博沃竞选搭档的机会渺茫，才转而支持阿尼斯。

普拉博沃领导的大印尼运动党（Gerindra）原本与民族复兴党结盟，支持普拉博沃竞选总统。8月中，印尼国会第二大党戈尔卡（Golkar）和拥有大批回教徒支持的国家使命党（PAN）也宣布支持普拉博沃，扩大了普拉博沃的联盟。这样一来，民族复兴党的重要性被削弱，慕海敏成为普拉博沃搭档的机会也越来越低，最终在阿尼斯提出合作时，毅然选择离开普拉博沃的阵营。