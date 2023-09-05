印尼首张黄金签证发给OpenAI首席执行官

（雅加达综合电）印度尼西亚将首张“黄金签证”发给美国人工智能研究公司OpenAI首席执行官奥特曼。

印尼移民局局长卡里姆星期一（9月4日）晚间发声明说，鉴于奥特曼（Sam Altman）“作为人工智能研发公司主管的国际声誉”以及他“对印尼人工智能发展的潜在贡献”，印尼移民局向他发出了10年签证。

卡里姆说，黄金签证（golden visa）持有人一旦入境印尼，无须到移民局申请临时停留签证，“我们铺上红毯（欢迎他们），以换取他们为印尼提供资源”。

在印尼机场无须排队通关

根据印尼移民局的声明，现年38岁、人称“ChatGPT之父”的奥特曼在印尼机场无须排队通关，可享受更便捷的出入境流程。

奥特曼曾于今年6月访问雅加达，就人工智能发表演讲。目前还不清楚奥特曼的黄金签证是由他主动申请或是印尼移民局单方面发出。

印尼上周推出黄金签证，允许在该国进行大量投资的外国人居留五年至10年。五年期签证要求企业投资者成立一家价值250万美元（约340万新元）的公司；10年期签证则要求投资500万美元。

至于不想在印尼成立公司的外国投资者，也可以通过购买印尼政府债券来达到申请黄金签证的资格，所需资金从35万美元到70万美元不等。

印尼今年5月宣布拟推出黄金签证，当时旅游和创意经济部长桑迪亚加说，这项计划旨在吸引数码、保健、研究和技术领域的优秀人才和引进投资，为印尼创造更多就业机会。

在印尼之前，美国、爱尔兰、新西兰、西班牙等国已为投资者推出类似的“黄金签证”，以此吸引资本和创业型居民。