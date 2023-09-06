亲军方政党官员：缅甸后年或举行选举

（仰光综合电）缅甸亲军方政党的官员披露，缅甸军政府极有可能在2025年举行大选。

由军方支持的联邦巩固与发展党一名高级党员星期二（9月5日）告诉法新社：“选举可能会在2025年举行。”另一名军政府支持的政党成员也证实了这个消息。

选委会已批准36政党参加未来选举

缅甸选举委员会星期二宣布，已有36个政党获准参加未来的任何选举，但没有给出举行选举的确切日期。

据缅甸国营《环球新光报》上周六（2日）报道，军政府最高领导人敏昂莱呼吁，在2024年展开人口普查前，完成一切“必要的准备”。敏昂莱也说，只有完成了人口普查才可能举行选举。

缅甸军方2021年2月1日发动政变接管政权后，宣布全国进入紧急状态一年，并承诺会在紧急状态结束后举行大选，把政权交给民选政府。然而，军方一再延长紧急状态令。

美国等西方国家大多认定军政府举行的选举是“虚假”的，反对军政府者相信也不会接受选举安排。

由民主派精神领袖翁山淑枝领导的全国民主联盟在2020年11月的大选中获得压倒性胜利，组成新政府。但军方却以选举存在舞弊行为为由，将民选政府拉下马，并扣押了翁山淑枝和多名民盟要员。

传翁山淑枝健康欠佳 要求监狱外医生看病被拒

翁山淑枝事后被指控多项罪名，本被判处33年监禁，但军政府8月初宣布，她被定罪的19项罪行中有五项获得赦免，刑期减至27年。另有消息指她获准从狱中服刑改为居家软禁。

不过一名熟悉情况的消息人士星期一（4日）披露，高龄78岁的翁山淑枝近日身体健康欠佳，要求请狱方以外的医生看病，但申请被军政府驳回。

这名不愿具名的消息人士称：“她的牙龈肿胀，无法好好吃饭，还感到头晕和呕吐。”

由民盟多名成员及亲民主团体组成的影子政府“民族团结政府”发言人觉藻说：“国际社会应该向军政府施压，要求确保翁山淑枝在内的所有政治犯的医疗保健和安全。”