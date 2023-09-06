泰国新内阁宣誓就职 急须整治经济民生问题

（曼谷综合电）泰国大选已过了近四个月，终于迎来新内阁宣誓就职。新政府准备推出一系列措施，帮助人民应对生活费上涨以及解决家庭债台高筑的问题。

首相社德他星期二（9月5日）率领33名部长，在泰王哇集拉隆功的见证下宣誓就职。社德他随后在电视转播的演讲中承诺，新政府将专注于解决民生问题。他说：“这个政府是人民的政府……我们是人民的代议士。”

“(要解决的）问题很多，所以我们每天会不懈地努力……回应民众的诉求。”

泰国国会料于下星期一（11日）开会，到时社德他将发表政策演说。兼任财政部长的社德他说，新内阁下周三（13日）开会，他随后会在周五走访东北部孔敬府、乌隆府和廊开府，实地了解民情。

明年每人发放1万泰铢数码货币以刺激经济

《民族报》引述为泰党消息人士报道，社德他的政策演说将有七个重点。在刺激经济方面，新政府将实现竞选承诺，推出数码钱包计划，向所有16岁以上国民发放价值1万泰铢（约384新元）的数码货币。这项计划明年1月1日启动，估计耗资5600亿泰铢。

新政府也将加速修改宪法，着重维护君主立宪制；延长农民债务偿还期三年，同时让受疫情影响的商家有多一年的时间还债；调低能源价格，缓解物价高涨。

大力创造就业机会 改善全民生活素质

在创收方面，新政府将在高潜能行业如旅游业推出振兴措施。同时加大力度创造就业机会，减少贫富悬殊，并着重改善全民生活素质，包括调高全国最低工资。

社德他周一与为泰党16名内阁部长人选首次开会后强调，为泰党会竭尽所能兑现竞选承诺，不会以财政预算受限为借口。

防长苏丁承诺废除强制征兵 改为志愿役

新任国防部长苏丁也承诺，一定会逐步废除强制征兵，改为志愿服役。他也说会推动国防改革，包括在四年内精简部队，削减将军人数，以及在不影响军队任务的情况下减少新兵人数。

执政联盟内的多个政党在大选期间，强烈批评为泰党派发数码货币和废除强制征兵的计划。社德他是否有能力兑现为泰党的竞选承诺令人质疑。

社德他率领的11党联盟掌握下议院314席，但为泰党本身的议员只有141名，少于一半。受制于其他盟党的社德他，星期一接受记者采访时，还特地为自己此前称新政府“由为泰党领导”道歉，他说“这是人民的政府，我们必须尊重11个盟党”。

他也澄清，为泰党副党魁此前指为泰党为了组阁付出很高的代价是错误的。“不是付出很高的代价。为泰党只是竭尽所能……为人民奉献。”