马国农粮部长：国产白米供应一个月内料恢复稳定

（新山综合讯）马来西亚农业与粮食安全部长莫哈末沙布说，国产白米供应预料一个月内恢复稳定，民众不必因担心缺米而囤积。他说，农业部已通过白米特别计划增加供应量，厂商也全力配合，预料供应量将提高两成。

莫哈末沙布星期二（9月5日）巡视新山淡杯的大人霸级市场后告诉媒体：“国产白米价格仍维持在每公斤2.6令吉（约0.76新元）。进口白米价格则根据市场浮动而价格不一。目前涨价的多数是进口白米，其价格并非政府能控制。”

莫哈末沙布：增产计划需三四年方可见效

针对反对党指联邦政府并未处理吉打稻米歉收的问题，莫哈末沙布说，农业部正在着手解决这个问题。“增加产量计划需要三四年时间，无法在短时间内看到效果。”

陪同莫哈末沙布巡视的还有农业与粮食安全部秘书长洛曼、马国稻谷管制中心副总监莫哈末沙菲，以及柔佛稻谷管制中心主任莫哈末阿立夫。

洛曼：短期内供应量提高两成以应付市场需求

洛曼过后告诉媒体，白米起价主要是市场需求增加所致，但民众不必担心，政府已和厂商商讨短期方案，准备把供应量提高两成以应付市场需求。他说，农业部星期四（7日）将与白米相关业者开会，讨论解决白米供应和价格问题的中长期方案。

洛曼说：“我们也通过技术改革增加产量，目前每英亩稻田可生产11公吨稻米。政府明年也将拨款提升稻田水利系统，进一步提高稻米产量。”

马国所有外国白米，都必须透过政联公司——国家稻米公司进口。国家稻米公司上星期五（1日）宣布，所有进口白米价格从每公吨2350令吉增至3200令吉，涨幅达850令吉或36%。马国米粉厂商公会也宣布，全国米粉星期二起每公斤涨价两成或一令吉。接连的涨价消息让民众担心生活开销将大幅上涨。