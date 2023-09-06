马国政府：四年来有45名中国人成为公民

（吉隆坡综合讯）马来西亚国民登记局指出，2019年至今年7月31日，共有45名中国人成为马国公民，并非社交媒体盛传的5万4000人。

当局澄清：5万4000份公民权申请者来自多国

反对党土著团结党近来多次指责首相安华领导的团结政府，正设法让约5万4000名中国人入籍成为马国公民，并大量发送疑似大批中国人向民主行动党申请马国公民权的视频。土团党指这些中国人入籍后，都会成为民行党支持者。

国民登记局星期二（9月5日）发文告指出，土团党发送的视频早在2018年就开始流传，国民登记局当时已发布官方声明驳斥此事。

文告指出，当局2017年至2022年间共接获5万4000份公民权申请，但申请者来自多个国家。

文告强调，国民登记局是根据联邦宪法和现有法律处理公民权事务，以保障国家主权和安全。“民众必须停止传播虚假信息，并仔细审查他们阅读和收到的每条消息以维护公共秩序。”

内政部长赛夫丁8月26日在记者会否认上述谣言时说：“我的办公室放着超过14万份公民权申请。这些申请大多是父母非婚生子导致孩子无法成为公民，以及民众领养孩子时发现孩子并非公民。”

他说，许多马国公民的孩子由于各种原因而无法成为公民，他上任后已经批准约9000份这类申请。