拜登习近平不出席亚细安峰会

第43届亚细安及系列峰会星期二（9月5日）在印度尼西亚首都雅加达召开，美国总统拜登与中国国家主席习近平没有出席峰会，引起关注。至于这是否反映了亚细安影响力下滑，分析员看法不一。

亚细安峰会以往都在11月召开，此次东道国印尼为了让拜登能出席而将会议提前到9月5日至7日，配合拜登在9月9日至10日续程前往印度新德里出席20国集团（G20）首脑会议。外交人士告诉美国媒体，印尼政府对拜登最后仍决定不出席峰会感到失望。

拜登将在G20峰会之后前往越南访问。匿名外交官告诉《美国之音》，越南已同意将它和美国的双边关系层级从目前的“全面伙伴关系”，跳过“战略伙伴关系”而直接升格到最高级别的“全面战略伙伴关系”，这将使美越关系提升到同中越和俄越关系同个级别。

华盛顿战略与国际研究中心东南亚项目高级研究员希伯特告诉路透社，拜登决定访问印度和越南，却不参加亚细安峰会，这将让本区域很多人怀疑美国的诚意。

分析：中美元首不出席 或与亚细安立场有关

新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山告诉《联合早报》，中美元首都不出席亚细安峰会，可能是因为亚细安一直强调不偏不倚的不结盟立场，坚持不在中美之间选边站，让两国领导人认为，与其花时间争取整个亚细安，不如逐一争取个别国家的支持。“例如，美国先后拉拢了菲律宾与越南等国。”

他也不认为中国最近发布“南中国海十段线”地图引起本区域国家抗议，以及中国海警船上个月在仁爱礁以水炮攻击菲律宾船只等事件，是造成习近平不出席峰会的原因，因为“类似事件经常发生”。

胡逸山说，亚细安峰会的主体是所有的成员国，因此不必因为受邀国家领导人不出席就“妄自菲薄地”自认影响力减退。

卡内基国际和平基金会亚洲高级研究员埃琳娜· 诺尔（Elina Noor）的看法一样。她在《南华早报》发表题为“没拜登，没问题：亚细安只需走自己的路”的评论。其中指出，拜登不出席峰会是为了美国的利益，亚细安不必因为他不出席而气馁，反而应该更努力整合并争取机会展开战略合作。