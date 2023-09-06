土团党主席慕尤丁传将退居二线

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党土著团结党消息人士透露，国民联盟及土团党主席慕尤丁已向党内领袖表明退居二线的意愿。如果慕尤丁不在党选寻求连任，总秘书韩沙再努丁预料将竞选党主席。

慕尤丁引退后可能出任土团党顾问。

消息：韩沙再努丁料获土团党内支持 上位党主席

土团党消息人士告诉网媒“自由今日大马”，韩沙再努丁料能获得土团党内强大支持上位党主席。至于现任土团党署理主席阿末法依沙，实力不足以挑战韩沙再努丁，因此预料阿末法依沙在党选中会继续竞选署理主席职位。

消息人士说，阿末法依沙领导森美兰州土团后，土团党在州选举的表现欠佳，影响了他的声望，这对阿末法依沙竞选党主席职位不利。“韩沙再努丁则同时担任霹雳拉律区国会议员、国会反对党领袖，以及土团党和国盟总秘书，并以此证明自己的能力。”

土团党每三年举行一次党选，上次党选是在2020年8月。今年党选原本在8月举行。不过，土团党最高理事会今年5月12日决定，最高理事会和区部改选展延18个月，以便专注8月12日举行的六州选举。

根据土团党党章，只有担任过两届最高理事的党员才有资格竞选主席、署理主席和三名副主席五大高职。不过符合资格者屈指可数，除了韩沙再努丁与阿末法依沙，还有两名副主席罗纳建迪与拉兹吉丁、前宣传主任旺赛夫，以及最高理事罗索瓦希。

阿兹敏会否参加党选引关注

消息人士说，贸工部前高级部长阿兹敏只担任一届最高理事，而且是透过党主席任命而并非党选出任此职。“因此除非修改党章允许所有土团党员竞选所有党职，否则阿兹敏无权参选党主席。”

然而，土团党资讯主任拉扎里透露，土团党可能在党选前修改党章。这是否能让阿兹敏竞选五大高职备受关注。

拉扎里说：“我们想稍微改变规则。为党选做一些修改……如果我们能解决有关（党章）修正案的小问题，我们将更早举行党选。”

土团党若通过修章让阿兹敏参选五大高职，可能激化慕尤丁与韩沙再努丁的矛盾而引发分裂。网媒MalaysiaGazette今年6月引述消息指出，慕尤丁与韩沙再努丁为了阿兹敏在党内的角色而闹意见。

据当时的报道，阿兹敏被视为土团党未来的“海报男”，而他参与的一些高层会议排除了韩沙再努丁。“这些决定都是慕尤丁的一名顾问拍板的。或许韩沙再努丁领导的新团队应该接班，但慕尤丁要的是阿兹敏。”

不过，慕尤丁与韩沙再努丁过后驳斥这种说法并否认不和。

