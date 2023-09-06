拜登访越在即 中国派高官赴越加强政治互信

（北京／河内综合电）在美国总统拜登即将到访越南之际，中国派遣高层官员访问越南，加强中越之间的“政治互信”。

刘建超与阮富仲会面 加强团结合作深化交流

据新华社报道，中共中央对外联络部部长刘建超于星期一（9月4日）起，率团对越南展开为期三天的访问。期间，刘建超与越共总书记阮富仲会面，也与越共中央对外部部长黎怀忠举行中越两党对外部门部长会晤。中方也和越南智库、媒体、友好团体等各界代表交流。

报道称，中越双方一致指出，要继续落实好两党最高领导人的重要共识，巩固政治互信，加强团结合作，深化交流互鉴，携手应对挑战，推动中越关系朝着构建命运共同体的目标不断迈进，共同为人类和平与进步事业而努力。

拜登定于来临星期天（9月10日）飞抵越南，期间也将会见越共总书记阮富仲。今年是越南和美国建立全面合作伙伴关系10周年。拜登说，他此次访越旨在提升两国关系，使美国成为越南的一大伙伴国。

越南对外关系最高级别是“全面战略伙伴关系”，其次是“战略伙伴关系”，再来是“全面伙伴关系”。美越目前是全面伙伴关系，中国与俄罗斯则早与越南建立全面战略伙伴关系，比美越关系高两级。想要在印太地区抗衡中国影响力的美国因此希望能与越南提升至战略伙伴关系，甚至是全面战略伙伴关系。

美国已经是越南最大的出口市场，越南希望进一步拉近与美国的关系，获取美国资本和科技，推动越南经济发展。不过作为近邻，越南与中国之间的关系也很密切，所以越南必须谨慎平衡与中美的关系。