印尼或让燃煤电厂享绿色融资引争议

（雅加达综合电）印度尼西亚金融服务管理局考虑让供电给电动汽车电池生产商的燃煤发电厂，有资格获得绿色融资，这个消息立即引来环保人士的批评。

马亨德拉：着眼于整体结果 资助对环境无害

印尼金融服务管理局局长马亨德拉周二（9月5日）对记者说，当局正在检讨“绿色金融分类标准”（green taxonomy，这套标准以投资是否对环境友好进行分类），准备按亚细安公认的分类法，将燃煤发电厂提前退役资助金纳入绿色金融分类标准。

马亨德拉透露，当局也在探讨将绿色标签扩大，让供电给可持续产品如电动汽车电池生产商的燃煤发电厂也可获得绿色贷款。他强调，这类资助对环境无害，“我们应着眼于整体结果，整个供应链的最终成品”。

美国智库能源经济与金融分析研究所却不以为然。研究所的分析员说：“这令人极其担忧，燃煤发电如今可被视为保护或改善环境，这简直违背科学证据。”

很多国际银行已停止资助燃煤资产，但印尼大多数银行依然继续向化石燃料相关项目提供资金。

印尼承诺2060年实现净零碳排 但污染依然严重

印尼是全球最大碳排放国之一，也是全球最大的煤炭出口国。印尼已承诺要在2060年实现净零碳排，为了达到这个目标，印尼计划逐步废除燃煤发电，转向清洁能源，不过进度有欠理想，国内污染问题依然严重。

根据瑞士空气质量监测机构IQAir的数据，印尼首都雅加达上月就多次在全球空气污染排行榜上位列榜首。

因担心雾霾让本周在雅加达举行的亚细安峰会蒙上阴影，印尼当局特地下令首都附近一个主要燃煤发电厂将发电量减少近半，希望由此缓解空气污染。

被令减产的苏纳拉雅（Suralaya）燃煤发电厂位于爪哇岛西端，距离雅加达中心约100公里。发电厂总经理说，自8月29日以来，发电量已降低至1600兆瓦，至于这会持续多久，或是否会长期如此，他不愿说明，只说会遵从当局的指示。

印尼早前承诺从2023年起停止兴建新的燃煤发电厂，但苏纳拉雅发电厂却还在扩充，以容纳10个机组，遭致环保组织强烈抗议。

雅加达空气质量恶化，民怨四起，政府下令半数公务员居家办公，并拿企业开刀，制裁11家营运标准不达标的企业。政府将空气污染归咎于气候变化和汽车碳排放，不过有几名部长承认，首都周边的燃煤发电厂和工厂是污染祸首。