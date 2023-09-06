早知：印尼为何难以放弃燃煤发电厂

作为世界上最大的煤炭生产国和出口国之一，印尼在能源和经济方面都极度依赖煤炭。过去20年，城市化加速导致电力需求激增，煤炭在印尼能源结构中所占的比率翻了近四倍，从2004年的13%攀升到2021年的61%，首都雅加达方圆100公里内就有10座燃煤发电厂运营。印尼煤炭产量的约75%出口海外，为该国带来巨大的经济效益。

减排目标雄心勃勃

为摆脱煤炭依赖，印尼政府在2022年9月发布的国家自定贡献中，承诺于2030年将碳排放量减少31.89％，若获国际支援则减少43.2％，比2015年《巴黎协定》定下的目标更高。

印尼政府还誓言从今年起不再批准新建燃煤发电厂，并承诺提早十年在2050年前实现碳中和，以及到2030年将可再生能源发电量翻倍。

现实情况挑战重重

然而在能源转型路上，印尼面临从政治到经济的重重挑战。煤炭行业贡献了印尼5%的国内生产总值，雇佣了大约25万员工，且印尼大多数煤矿由有影响力的企业控制，这些企业在政治游说上花费了大量资金。停止使用煤炭将影响印尼国库收入，利益集团也必然会强烈抵抗。

放弃煤炭也需要大笔资金。据分析，退役印尼118座燃煤发电站需花费约500亿新元。印尼工业也设立了许多自备煤电厂。由于未与国家电网连接，统计数据不完整，当局难以评估煤电厂的实际规模。

距离雅加达中心约100公里的苏纳拉雅（Suralaya）燃煤发电厂是东南亚最大的燃煤发电厂之一。（法新社）

富国援助疑问多

去年11月，美国和日本领导的国家联盟国际伙伴集团与印尼签署“公正能源转型伙伴关系”（Just Energy Transition Partnership，简称JETP）协议，承诺资助印尼至少200亿美元（约270亿新元）。然而，这个备受期待的投资计划一再推迟，雅加达对这笔钱能否兑现越来越怀疑。

今年4月访美后，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特称，华盛顿没有给他们“展示”任何钱，也没有说明印尼怎样做才能获得JETP的资金，且强调资金必须以优惠条件提供。一位参与JETP的印尼官员说，他们得知赠款只占200亿美元的一小部分，且只有三分之一的资金是优惠贷款。印尼官员说，如果没有足够的资金支持，能源转型将给雅加达带来巨大的财政负担。