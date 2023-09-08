马国探讨设立新柔经济特区利弊 待10月确认合作框架

（新山讯）马来西亚经济部和柔佛依斯干达经济特区管理局正在探讨与新加坡合作设立新柔经济特区的利弊，以及发掘两国可以互补的领域，以便在10月举行的新马领导人非正式峰会上确认新柔经济特区的合作框架。

《星洲日报》报道，柔佛州投资、商贸及消费人事务委员会主席李廷汉星期五（9月8日）受询时指出，首相及财政部长安华最近宣布把依斯干达经济特区内的森林城市列为金融特区，加上新加坡已是世界级的金融中心，新柔经济特区的定位可能受影响。为此，马国必须清楚了解自身的优势和劣势，找到新马双方都可接受、不会伤害各自利益的平衡点，为接下来设立新柔经济特区的谈判铺平道路。

他说，马国政府之前已和新加坡方面有初步接触，现阶段更多的工作层面是在马国内部。

“当局正在探讨柔新经济特区的设立会否对我们的港口竞争力带来影响，或者会对什么行业造成冲击。把森林城市列为金融特区的决定，会不会形成马新两国的竞争？还是说新加坡方面也愿意配合，把一些辅助性的业务放在我们的金融特区，或者展开全面合作？这都是两国要优先确认的事。”

新马领导人将在峰会上确定合作框架

他指出，两国领导人将在峰会上确定新柔经济特区的合作框架，为接下来的谈判设定范围，包括什么可以谈、什么不谈。之后，两国代表会正式展开谈判，希望能在几个月内完成。

新马两国计划在柔佛设立经济特区，以发挥新柔两地的比较优势，吸引更多公司在新加坡和柔佛开展具互补作用的业务。两国政府已成立特别工作组探讨相关细节，并将在今年10月举行的新马领导人非正式峰会上汇报进展。