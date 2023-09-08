中国指四菲律宾船艇擅闯仁爱礁 菲谴责中方干扰补给任务

（马尼拉综合电）中国海警船星期五（9月8日）对进入南沙群岛仁爱礁海域的四艘菲律宾船艇发出警告并全程跟踪，菲律宾谴责中国“非法”干扰菲方执行补给任务。

中国海警局官方微博“中国海警”星期五发布消息称，当天菲律宾两艘补给船和两艘巡逻艇未经中国政府允许，擅自进入南沙群岛仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）邻近海域。

中国海警局称，已向菲律宾船艇发出严厉警告和全程跟踪，并强调中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”，坚决反对菲方向非法坐滩军舰运送违规建材。

西菲律宾海国家特遣队随即发声明说：“特遣队强烈抨击和谴责中国海警船和中国海上民兵船在我国专属经济区内持续进行非法、侵略性和破坏稳定的行为。”

特遣队称，事发时，菲律宾海岸警卫队护送补给船前往阿云津礁执行任务，虽然最终取得成功，但中国海警船和民兵船对菲船艇作出“骚扰、危险动作和挑衅行为”。

8月5日，菲律宾船艇前往马德雷山号执行补给任务时，遭中国海警船以水炮袭击。

阿云津礁距离菲律宾西部巴拉望岛约200公里，距离中国海南岛逾1000公里。

菲律宾在1999年将马德雷山号登陆舰搁浅在阿云津礁，以此来强化对阿云津礁的主权声索。中国宣称拥有南中国海绝大部分海域的主权，曾多次要求菲律宾移走马德雷山号。