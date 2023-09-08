国盟批评安华“烈火莫熄”精神已死

（新山综合讯）马来西亚在野阵营国民联盟抨击首相安华与巫统结盟后，为了巩固政权不惜一再牺牲斗争原则，过去的“烈火莫熄”精神已荡然无存。

国盟宣传主任阿兹敏星期四（9月7日）晚上在柔佛州新邦二南一场政治讲座会上，针对总检察署9月4日申请撤销副首相及巫统主席阿末扎希在健康思维基金会贪污案中的47项控罪发表谈话。他说，安华已违背向人民许下的肃贪承诺，须辞职谢罪。

柔佛州埔莱国会选区及新邦二南州选区双补选将在星期六（9月9日）投票，被裁定表罪成立的阿末扎希在投票前几天因控方申请撤控而获判无事省释，引发争议，可能冲击希盟与国阵阵营的选情。

尽管安华多次强调没有插手此案，撤控及撤控时机都是总检察长的决定，但此事已成为国盟在柔佛双补选的“弹药”，对安华及团结政府火力全开。

伊斯兰党署理主席端依布拉欣星期四在新邦二南为国盟候选人站台时说，阿末扎希案显示，也是人民公正党主席的安华过去20多年来的改革之路及“烈火莫熄”（Reformasi，马来文“改革”的意思）运动，只是浪费支持者的时间和精力。

他狠批安华过去所做的一切并不是为了改革国家，而是谋求自身利益。“我们当年都参与了烈火莫熄，多少人挨催泪弹？多少人被捕？多少人出席了集会，耗时耗力？我们当时坚信国家需要改革，但如今看到的只有个人议程。”