马国教育部：酒企为华校筹款不违规

（吉隆坡综合讯）马来西亚教育部宣布，维持现有的学校募款指南，禁止博彩和烟酒企业参与学校筹款活动，但包括华文小学在内的多源流学校可继续按过往方式接收捐款。

马国教育部副部长黄家和说，这意味着啤酒公司数十年来冠名赞助华小与华文独立中学的义演筹款活动没有问题，此课题已告一段落。

黄家和也是民主行动党霹雳州太平区国会议员。他星期五（7月27日）晚出席公开活动时说，内阁的态度明确，就是要在野党停止炒作种族课题。“这在此之前都不是问题，却遭一些极端的伊斯兰党和反对党人士挑起。无论如何，事件已告一段落。”

马国华校长期以来资金不足，因此经常通过向华社筹款的方式筹集经费。其中，虎牌（Tiger）啤酒公司1994年开始举办华教义演，30年来为540所学校筹获超过4亿令吉（约1亿1500万新元）。

不过，雪兰莪州双溪比力智明华小本月中举行义演后，雪州伊党青年团团长莫哈末苏克里批评华小接受啤酒公司捐款，有违教育部条例。

根据马国教育部2018年发出的指南，学校禁止接受涉及赌博、香烟、毒品与酒精饮料等活动而获得的捐赠，但有关规定不适用于华校和非回教徒。

伊党对此不依不饶，并指华校的设备比其他源流学校好，显示政府拨款不公。民行党则反驳，指伊党刻意制造仇恨，让马来社会误以为政府偏帮华校。

此事延烧多日后，马国教育部星期五发声明说，内阁在本周的例常会议中讨论这个问题时，考量到多源流学校一直以来都通过董事部和基金会接收资金捐助，历届政府不曾反对，也未受到质疑，因此决定维持原有的募款指南。

不过，内阁强调，任何与酒类品牌相关的活动不能涉及回教徒学生，也不得在校园内展示和宣传酒精饮品。