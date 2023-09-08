澳菲提升至战略伙伴关系

（马尼拉综合电）菲律宾与澳大利亚星期五（9月8日）同意建立战略伙伴关系，加强在安全、经济、气候变化和教育领域的合作，以抗衡中国日益增加的区域影响力。

澳洲总理阿尔巴尼斯在访问马尼拉时说，澳洲希望通过建立战略伙伴关系，将澳菲双边关系提升到更高的水平。“我们认为我们的未来在很大程度上取决于我们所在的地区，加强贸易和经济交往非常重要。”

旨在联手应对南中国海挑战

战略伙伴关系是澳菲之间最高级别的双边关系，凸显菲澳着意于联手应对在南中国海的挑战。阿尔巴尼斯说：“这次提升（为战略伙伴）是彼此关系强度的重要象征，也是展开更多合作的共同承诺。”

阿尔巴尼斯此行是澳洲领导人20年来首次访问菲律宾。菲律宾总统小马可斯2022年上任后，已有多名澳洲政府高级官员访问菲律宾。

小马可斯在会谈开始时，感谢澳洲对菲律宾努力抵御“无效”海洋主权声张的“大力支持”。小马可斯显然是在指中国。

他说：“拥有像你这样的朋友和合作伙伴，尤其是这个课题上，我们非常高兴，这也鼓励我们沿着这条路继续前行。”

阿尔巴尼斯：澳支持2016年南中国海仲裁案裁决

阿尔巴尼斯则强调，澳洲支持2016年南中国海仲裁案的裁决，并说：“这是最终决定，具有约束力。重要的是，在今后的工作中必须坚持这一点。”

荷兰海牙常设仲裁法院2016年就菲提起的南中国海主权案裁定，中国以“九段线”对南中国海的主权声索没有法律依据。中国则坚持裁决无效和没有拘束力，中国不接受、不承认。

小马可斯和阿尔巴尼斯也同意举行常年防长会议。

澳菲军事关系深远，澳洲是除美国以外，唯一与菲律宾签订《部队互访协议》的国家。两国过去几个月一直积极加强防务关系，上个月举行了大规模联合军事演习。

另据《菲律宾星报》报道，澳洲也承诺向菲律宾人提供更多教育机会，并且推出新的工作假期签证计划，加强澳菲的民间交流。