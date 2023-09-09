凯利：释放纳吉或能重振巫统 助安华获马来人支持

马来西亚前卫生部长凯利认为，马来人在大选和六州选举转投国民联盟，是对巫统失去信任，巫统唯有纳吉有能力扭转马来选票流失的趋势。

凯利直言，巫统需要一名可信赖的领袖，纳吉比现任党主席阿末扎希更具领导力，甚至能为首相安华争取更多马来人支持。

凯利今年1月在巫统“清理门户”的行动中遭开除党籍后，2月至8月间成为新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院的客座研究员。他星期五（9月8日）在研究院举办的讲座分享对马国选举的观察。

近两场选举转投伊党与国盟 显示马来人中间立场渐消失

在众多马来政党当中，巫统属于中间路线。随着越来越多马来选民在过去两场选举转投伊斯兰党主导的国盟，似乎显示马来人的中间立场已开始消失。不过，凯利认为这不是意识形态改变的结果，而只是马来人自2018年以来逐渐对巫统失去信任。

“马来人因腐败问题而对国阵失去信任。之后，安华及希盟接纳了那些涉及贪腐的人，导致马来人也对希盟不信任。马来人没有其他选项，只能选择国盟。”

巫统在过去九个月遭遇两次重大挫败。去年11月的全国大选，巫统只赢得26个国会议席，是创党以来最差的成绩。上个月的六州选举，巫统竞选108席，仅赢19席。

凯利认为，巫统须撤换领袖，才有望重获马来人支持。至于谁是最适合的党主席人选，“如果有人在巫统进行民调，要他们选出心目中的党主席，那个人会是纳吉”。

去年8月，纳吉的贪腐案终极上诉遭联邦法院驳回后，入狱服刑至今。马国总检察署9月4日撤销阿末扎希在健康思维基金会贪污案中的47项控状后，舆论猜测纳吉的特赦也将出现曙光。

凯利：纳吉获特赦只是时间问题

凯利断言纳吉不会服满12年刑期，“获得特赦只是时间的问题”。他进一步解释，虽然释放纳吉将引发争议，但跟阿末扎希获无事省释相比，纳吉已服刑满一年，越来越多人会认为，纳吉已为他的罪行付出代价。

凯利日前在播客节目中批评总检察署撤销阿末扎希的指控对团结政府起不了任何作用，并指释放纳吉才能为希盟和国阵的合作增值。

巫统最高理事卜艾星期五在脸书贴文，指凯利这番言论只是不满阿末扎希获释，并非真心希望纳吉出狱。“当初是凯利逼纳吉辞职的，如今才来承认纳吉的价值？”

战略咨询公司鲍尔亚洲集团董事阿迪布（Adib Zalkapli）接受《联合早报》访问时说，虽然纳吉在巫统仍有影响力，但他已监禁一年，就算获释，对巫统也只是象征性的胜利。

阿迪布说：“巫统要重振昔日辉煌，需要的不仅是纳吉。纳吉获释也不足以为团结政府赢得马来人支持。”

国阵族群协商模式才能让马国重回中间路线

另一方面，马来人集中支持国盟、非马来人集中支持希盟的趋势，引发社会走向族群两极化的担忧。

凯利认为，国阵的族群协商才是让马国重回中间路线的最好模式。

他指出，安华的窘境是无法获得马来人支持，国盟则得不到非马来人支持。“任何一方能先打破困局，将可赢得下届大选，否则马国将再次出现悬峙国会的局面。”