马总检察署：阿末扎希案是暂停控罪而非撤控

（吉隆坡综合讯）马来西亚总检察署强调，在副首相及巫统主席阿末扎希涉及的健康思维基金会贪污案上，控方并非撤销提控，而是暂停检控程序。

总检察署说，这符合联邦宪法赋予总检察长在案件下判前暂停提控的权力，而这种申请让被告无事省释的案件也并非首例。

撤控和暂停提控截然不同。根据马国法律，刑事案一旦下判，不管被告被定罪或无罪释放，控方都不能以相同罪名重复提控。无事省释则不等同被判无罪，一旦控方掌握新证据，即能以相同罪名继续提控被告。

吉隆坡高庭星期一（9月4日）批准控方的申请，判阿末扎希无事省释，引起各界质疑。马国律师公会过后发声明，批评总检察署损害检控方及调查机构反贪污委员会的声誉。

总检察署回应批评 称反贪会须调查新证据

总检察署星期五（8日）晚发声明回应律师公会的批评，并列出11个暂停检控的原因，包括阿末扎希分别在今年2月和3月提呈了四份陈情书，挑起新课题和新证据，反贪会有必要深入调查。

新任总检察长阿末特里鲁丁在声明中指出，在这起案件中，总检察署不曾使用“撤回”（withdraw）的字眼。

他也说，联邦宪法145（3）条文清楚阐明总检察署的权力，包括总检察长有权暂停任何提控。“刑事程序法典254（1）条文也阐明，在法庭未下判前的任何阶段，检察司若认为有必要，可通知法庭不继续提控，包括在表面罪名已成立的阶段，也可暂停提控。”

他强调，总检察署是根据公平及公正原则，依法作出暂停提控的决定；既没有滥权，也没受到任何人干预。“阿末扎希已提呈陈情书，总检察署有必要详细研究，不能随意否决被告的陈情。”

现年70岁的阿末扎希在健康思维基金会案中，共面对47项刑事失信、贪污和洗黑钱等控状。吉隆坡高庭去年1月裁定他表罪成立。他过后以有新的案情和证据为由，向总检察署提呈陈情书，要求撤销所有控罪。