泰国新防长文官治军 分析：为阻军方威胁与政变

（曼谷讯）泰国各界都在关注新任国防部长素丁能否与军方展开卓有成效的合作，以确保为泰党领导的联合政府能稳定执政。

素丁（Sutin Klungsang）是泰国第一位没有兼任首相职务的文官国防部长。泰国政治观察员认为，为泰党实权领袖、前首相达信要文官治军，是为了确保军方不会对为泰党领导的政府构成威胁，以及防止未来再发生政变。

达信和妹妹英叻所领导的政府，曾分别在2006年及2014年遭遇军事政变而倒台。有了前车之鉴，尽管为泰党如今再次领导政府，达信依然不信任军方。

《曼谷邮报》引述知情的军方消息人士报道，正因为缺乏信任，达信一直极力在新政府中推动文官对军队的控制，以削弱军队对政治的影响力。因此，尽管亲军人政党、前首相巴育所属的泰国人团结建国党（简称泰建国党），以及前副首相巴维领导的公民力量党都是为泰党领导的联合政府成员，这两人都没有在新政府内担任一官半职。其中，巴育已宣布退出政坛。

消息人士透露，公民力量党前首席策略师、巴维的助手维特泰法斯丁，以及与巴育关系密切的前国家安全委员会秘书长纳塔蓬，此前都被认为是防长人选，但最后为泰党根据达信的指示委任素丁出任防长，就是要证明文官也能管好国防部。

素丁从政前是教师 如何监督武官工作受关注

素丁从政前是教师，要做好文官监督武官的工作，面临诸多挑战，包括须改革军队、推进泰国南部的和平进程，以及维持与区域国家的军事关系。

其中，如何处理泰南地方和平备受关注。原本由巴育任命为泰南和平对话谈判负责人的万洛普会被撤换。首相社德他据称有意委任文官接手泰南和平进程的事务。

消息人士说，军方希望这个职位还是由对泰南局势有经验的高级军官出任，如果社德他坚持采用非军人，将进一步佐证新政府要削弱军队影响力的意图。

潜艇采购争议也棘手

除了泰国国内，新防长还须应对区域及国际局势的变化。泰国安全专家巴尼丹指出，新防长的挑战之一是如何处理好引起争议的潜艇采购计划。

泰国和中国于2017年签署潜艇采购协议，但这项采购计划因德国供应商拒绝给中国提供潜艇引擎，而泰国海军又不愿接受中国制造的引擎作为替代方案而陷入僵局。

巴尼丹说，其他难题还包括涉及大国竞争的国际及区域问题，例如南中国海争端、朝鲜半岛局势、缅甸危机等。

“防长须以有利于国家的方式处理与美军的关系。在美国和中国之间保持平衡是必要的，须确保泰国不选边站。”