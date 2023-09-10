历来首次 巫统主席出席民行党大会

（吉隆坡综合讯）马来西亚副首相兼巫统主席阿末扎希星期天（9月10日）应邀出席民主行动党全国代表大会，巫统与民行党重申将继续目前的合作模式。

这是巫统主席首次出席民行党大会。阿末扎希抵步时，获得民行党党员热烈欢呼。阿末扎希只是以嘉宾身份观礼，没有上台发言。

阿末扎希过后在记者会说，对自己在民行党大会备受礼遇而受宠若惊。他说，陆兆福今年6月出席巫统全国代表大会，“我们礼尚往来出席民行党大会”。

阿末扎希：所谓“UmnoDAP”完全是政治炒作

他也说，去年11月大选前，巫统与民行党在政治上是对立的，两党如今都支持首相安华领导的团结政府。“有人提出‘UmnoDAP’，这完全是政治炒作。”

民行党秘书长陆兆福说：“在这之前，巫统前主席（马哈迪）也曾出席民行党大会。不过，这是巫统兼国阵主席首次出席民行党大会，是一项历史纪录。”

出席大会的团结政府成员包括人民公正党署理主席拉菲兹与副主席阿米鲁丁、国家诚信党主席莫哈末沙布、国阵总秘书赞比里，以及巫统总秘书阿斯拉夫。这是民行党在团结政府执政后，首次召开全国代表大会。

陆兆福在开幕仪式后的记者会说，希盟与国阵联手在柔佛埔莱国会选区与新邦二南州选区补选胜出，证明双方合作可确保胜选，双方接下来在彭亨柏朗埃州选区补选时将继续合作。

代表希盟和国阵阵营的候选人苏海山在上星期六（9月9日）的埔莱国会选区补选胜出。新邦二南州选区同样由希盟和国阵阵营的候选人纳兹里胜出。

柏朗埃区原任州议员佐哈里是8月17日雪兰莪州空难的罹难者之一。选委会8月25日宣布，柏朗埃州选区补选于9月23日提名，10月7日投票，竞选期14天。这是去年11月全国大选后的第四场补选。