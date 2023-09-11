马国消协：国产米缺货是民众抢购囤积原因之一

（吉隆坡综合讯）马来西亚消费人联合会接到许多关于国产米供应不足和进口米起价的投诉，经调查后发现，国产米是因为民众一窝蜂抢购和囤积才导致缺货。

马国消费人联合会首席执行员沙拉瓦南告诉《每日新闻》，造成国产米供应不求的原因之一，是民众恐慌抢购和囤货。

他促请政府严正看待这个问题，因为许多人已将矛头指向国家稻米公司（BERNAS，国稻）。他认为，国稻已经长时间垄断稻米行业，如今应该让其他企业也有机会参与竞争。

另据《东方日报》报道，槟城杂货行主席梁景辉说，零售商目前从供应商得到的国产米货量已减少约四成，但槟城市面上仍有国产米，并没有消费者恐慌抢购白米的情况。他相信白米短缺只是短期问题。

10月份稻米收成季将缓解短缺问题

农业与粮食安全部副部长陈泓缣说，产稻州属10月份收成季将至，到时将缓解国产大米短缺的问题。

马国近期因为印度限制大米出口而出现大米短缺情况。农业部9月7日起已限制当地商家购买国产米的数量，每人每次限购100公斤。一般消费者则不受此限制。农业部长莫哈末沙布早前也安抚民众称，国产米价格维持每公斤2.60令吉（约0.76新元）不变，农业部也增加供应量，预计国产米供应可在一个月内恢复稳定。