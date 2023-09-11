菲律宾或两周内撤销米价顶限

（马尼拉综合电）菲律宾贸易部长帕斯夸尔说，随着稻米收成将至，菲律宾政府可能在两周内撤销大米价格顶限的措施。

帕斯夸尔星期一（9月11日）在马尼拉的一项活动中告诉记者，上周实施的大米价格顶限对防止大米成本进一步上涨是必要的。大约95%的零售商遵守价格顶限，贸易部已向那些未遵守价格顶限的零售商发出警告。

由于7月份菲律宾大米通胀率达到2019年以来的新高4.2%，菲总统办公室9月1日宣布设定大米价格顶限，以防止不法商人抬高米价牟利，保护消费者免受粮食通货膨胀冲击。此举引起米商不满，他们认为政府没有给予补贴，导致他们面临亏损。

菲财长：“震惊”于米价顶限 建议降低进口关税

据《菲律宾星报》报道，菲财政部长迪奥克诺对这项政策感到“震惊”，因为总统府在制定价格上限时没有征求经济团队的意见。

迪奥克诺认为，价格顶限最多只能持续一个月左右，“因为在理想的市场条件下，价格控制并不能真正发挥作用”。他预计，当实施价格管制的原因不再成立，例如稻米开始收成和进口大米到货，即可解除价格管制。

另一方面，迪奥克诺建议降低进口大米的关税，以协助降低进口米的零售价。他说，财政和经济规划部提议将35%的大米进口关税，降到0%至10%。

迪奥克诺还说，各部门鼓励私人领域及时进口大米，并会为合格的进口商提供快速清关服务。

菲律宾是世界上最大的大米进口国之一。今年8月，菲农业部建议额外进口约50万公吨大米，以弥补厄尔尼诺现象造成的潜在作物损失。

菲总统府上星期天（10日）说，随着农民在9月和10月开始收获主季作物，白米和未碾米的价格将趋于稳定。